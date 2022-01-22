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https://tr.sputniknews.com/20220122/burdurda-fetoden-gozaltina-alinan-12-supheliden-2si-tutuklandi-1053003956.html
Burdur’da FETÖ'den gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı
Burdur’da FETÖ'den gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı
Burdur'da FETÖ 'avukatlardan sorumlu mahrem imam' oldukları iddiasıyla yakalanan 2 eski öğretmen tutuklandı. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T02:40+0300
2022-01-22T02:40+0300
2022-01-22T02:40+0300
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burdur
gözaltı
fetö
terörle mücadele şubesi (tem)
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Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgütün mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.Bu kapsamda kent merkezi, Bucak, Gölhisar ve Yeşilova ilçelerinde 10 avukat gözaltına alındı.Antalya'da ise örgütle iltisaklı eğitim kurumlarında öğretmenlik yapmış, 'avukatlardan sorumlu mahrem imam' oldukları öne sürülen karı koca 2 şüpheli yakalanarak Burdur'a getirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 12 şüpheliden 6 avukat, savcılıktaki sorgunun ardından serbest bırakıldı.Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 6 zanlıdan, eski öğretmenler Kemal M. ve Fatma M. tutuklandı. Diğer 4 avukat ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220121/fetonun-gercek-yuzunu-sonradan-ogrendim-diyen-dis-hekimi-itirafci-oldu-1052992426.html
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burdur, gözaltı, fetö, terörle mücadele şubesi (tem)
Burdur’da FETÖ'den gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı
Burdur'da FETÖ 'avukatlardan sorumlu mahrem imam' oldukları iddiasıyla yakalanan 2 eski öğretmen tutuklandı.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgütün mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda kent merkezi, Bucak, Gölhisar ve Yeşilova ilçelerinde 10 avukat gözaltına alındı.
Antalya'da ise örgütle iltisaklı eğitim kurumlarında öğretmenlik yapmış, 'avukatlardan sorumlu mahrem imam' oldukları öne sürülen karı koca 2 şüpheli yakalanarak Burdur'a getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 12 şüpheliden 6 avukat, savcılıktaki sorgunun ardından serbest bırakıldı.
Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 6 zanlıdan, eski öğretmenler Kemal M. ve Fatma M. tutuklandı. Diğer 4 avukat ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.