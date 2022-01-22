Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220122/burdurda-fetoden-gozaltina-alinan-12-supheliden-2si-tutuklandi-1053003956.html
Burdur’da FETÖ'den gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı
Burdur’da FETÖ'den gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı
Burdur'da FETÖ 'avukatlardan sorumlu mahrem imam' oldukları iddiasıyla yakalanan 2 eski öğretmen tutuklandı. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T02:40+0300
2022-01-22T02:40+0300
türkiye
burdur
gözaltı
fetö
terörle mücadele şubesi (tem)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/1044092531_0:0:1993:1121_1920x0_80_0_0_7cb90b30ea35a6afc57f83cd3f025582.jpg
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgütün mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.Bu kapsamda kent merkezi, Bucak, Gölhisar ve Yeşilova ilçelerinde 10 avukat gözaltına alındı.Antalya'da ise örgütle iltisaklı eğitim kurumlarında öğretmenlik yapmış, 'avukatlardan sorumlu mahrem imam' oldukları öne sürülen karı koca 2 şüpheli yakalanarak Burdur'a getirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 12 şüpheliden 6 avukat, savcılıktaki sorgunun ardından serbest bırakıldı.Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 6 zanlıdan, eski öğretmenler Kemal M. ve Fatma M. tutuklandı. Diğer 4 avukat ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220121/fetonun-gercek-yuzunu-sonradan-ogrendim-diyen-dis-hekimi-itirafci-oldu-1052992426.html
türkiye
burdur
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/1044092531_15:0:1510:1121_1920x0_80_0_0_7fce1dcc67a7504b5503de2755268a48.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
burdur, gözaltı, fetö, terörle mücadele şubesi (tem)

Burdur’da FETÖ'den gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı

02:40 22.01.2022
© AAGözaltı - tutuklama - polis
Gözaltı - tutuklama - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© AA
Abone ol
Burdur'da FETÖ 'avukatlardan sorumlu mahrem imam' oldukları iddiasıyla yakalanan 2 eski öğretmen tutuklandı.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgütün mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda kent merkezi, Bucak, Gölhisar ve Yeşilova ilçelerinde 10 avukat gözaltına alındı.
Antalya'da ise örgütle iltisaklı eğitim kurumlarında öğretmenlik yapmış, 'avukatlardan sorumlu mahrem imam' oldukları öne sürülen karı koca 2 şüpheli yakalanarak Burdur'a getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 12 şüpheliden 6 avukat, savcılıktaki sorgunun ardından serbest bırakıldı.
Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 6 zanlıdan, eski öğretmenler Kemal M. ve Fatma M. tutuklandı. Diğer 4 avukat ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
TÜRKİYE
'FETÖ'nün gerçek yüzünü sonradan öğrendim' diyen diş hekimi itirafçı oldu
Dün, 18:16
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce