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Çin'in başkenti Pekin'de yurt içi kaynaklı 10 koronavirüs vakası tespit edildi
Çin'in başkenti Pekin'de yurt içi kaynaklı 10 koronavirüs vakası tespit edildi
Çin'de gelecek ay Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan başkent Pekin'de son 24 saatte yurt içi kaynaklı 10 Kovid-19 vakasının saptandığı... 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T05:34+0300
2022-01-22T05:34+0300
koronavirüs
çin
pekin
salgın
vaka
koronavirüs
kovid-19
omicron
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Yerel yönetimden yapılan açıklamada, kentin merkez ilçelerinden Haydiyen'de 2, güneybatıdaki Fıngtay'da 6, Daşing'de 1 ve Yicuang Kalkınma Alanı'nda 1 yeni yerel vaka görüldüğü belirtildi.Açıklamada Haydiyen'deki vakaların daha önce tespit edilen, Omicron varyantı taşıyan vakalarla yakın temastaki kişiler olduğu, Fıngtay, Daişing ve Yicuang'dakilerin ise soğuk zincir endüstrisiyle bağlantılı Delta varyantı taşıdığı ifade edildi.Pekin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Yardımcı Direktörü Pang Şinghuo, dün yaptığı açıklamada şehirde 15 Ocak'tan beri, 18'i hastalık belirtisi gösteren 23 vaka kaydedildiğini aktarmıştı.Vakaların iki ayrı yayılma grubu olduğu tahmin ediliyor. Haydiyen ilçesinde 14 Ocak'ta ortaya çıkan, Kanada'dan gelen bir posta gönderisinden bulaştığı tahmin edilen ve Omicron varyantı taşıyan grupta 5 vaka tespit edildi.İlk kez Çaoyang ilçesinde yaşayan bir kamyon şoförü ile Fıngtay'daki soğuk zincir deposunda çalışan işçilerde görülen, Delta varyantını taşıyan salgın grubu ise 13 vakaya ve 5 asemptomatik vakaya yol açtı.4-20 Şubat 2022'de Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak kentte bulaşıcılığı yüksek Omicron ve Delta vakalarının ortaya çıkması, virüsün daha fazla yayılabileceğine dair endişeleri arttırdı.24 saatte 63 vakaUlusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında dün 24 saatte 23'ü yurt içi kaynaklı 63 Kovid-19 vakası saptandı.Pekin'de 10, Tiencin'de 6, Hınan eyaletinin Anyang şehrinde 4, Guangdong eyaletinin Cuhai şehrinde 3 yerel vaka görüldü.Yurt dışı kaynaklı 40 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 105 bin 484 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 173 hastanın tedavisi sürüyor.Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen 'sıfır vaka2 stratejisini uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri içeriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220117/cinli-saglik-yetkilileri-pekindeki-ilk-omicron-vakasina-virus-postadan-bulasmis-olabilir-1052811124.html
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çin, pekin, salgın, vaka, koronavirüs, kovid-19, omicron

Çin'in başkenti Pekin'de yurt içi kaynaklı 10 koronavirüs vakası tespit edildi

05:34 22.01.2022
© REUTERS / Thomas PeterÇin - Pekin - koronavirüs
Çin - Pekin - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© REUTERS / Thomas Peter
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Çin'de gelecek ay Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan başkent Pekin'de son 24 saatte yurt içi kaynaklı 10 Kovid-19 vakasının saptandığı duyuruldu.
Yerel yönetimden yapılan açıklamada, kentin merkez ilçelerinden Haydiyen'de 2, güneybatıdaki Fıngtay'da 6, Daşing'de 1 ve Yicuang Kalkınma Alanı'nda 1 yeni yerel vaka görüldüğü belirtildi.
Açıklamada Haydiyen'deki vakaların daha önce tespit edilen, Omicron varyantı taşıyan vakalarla yakın temastaki kişiler olduğu, Fıngtay, Daişing ve Yicuang'dakilerin ise soğuk zincir endüstrisiyle bağlantılı Delta varyantı taşıdığı ifade edildi.
Pekin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Yardımcı Direktörü Pang Şinghuo, dün yaptığı açıklamada şehirde 15 Ocak'tan beri, 18'i hastalık belirtisi gösteren 23 vaka kaydedildiğini aktarmıştı.
Vakaların iki ayrı yayılma grubu olduğu tahmin ediliyor. Haydiyen ilçesinde 14 Ocak'ta ortaya çıkan, Kanada'dan gelen bir posta gönderisinden bulaştığı tahmin edilen ve Omicron varyantı taşıyan grupta 5 vaka tespit edildi.
İlk kez Çaoyang ilçesinde yaşayan bir kamyon şoförü ile Fıngtay'daki soğuk zincir deposunda çalışan işçilerde görülen, Delta varyantını taşıyan salgın grubu ise 13 vakaya ve 5 asemptomatik vakaya yol açtı.
4-20 Şubat 2022'de Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak kentte bulaşıcılığı yüksek Omicron ve Delta vakalarının ortaya çıkması, virüsün daha fazla yayılabileceğine dair endişeleri arttırdı.

24 saatte 63 vaka

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında dün 24 saatte 23'ü yurt içi kaynaklı 63 Kovid-19 vakası saptandı.
Pekin'de 10, Tiencin'de 6, Hınan eyaletinin Anyang şehrinde 4, Guangdong eyaletinin Cuhai şehrinde 3 yerel vaka görüldü.
Yurt dışı kaynaklı 40 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.
Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 105 bin 484 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 173 hastanın tedavisi sürüyor.
Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.
Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen 'sıfır vaka2 stratejisini uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri içeriyor.
Pekin'deki Omicron hastasına virüsün postadan bulaştığı ileri sürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
KORONAVİRÜS
Çinli sağlık yetkilileri: Pekin'deki ilk Omicron vakasına virüs, postadan bulaşmış olabilir
17 Ocak, 14:26
KORONAVİRÜS
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