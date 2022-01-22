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https://tr.sputniknews.com/20220122/damla-demirin-biraktigi-notta-kendisini-taciz-ettigini-soyledigi-komsusu-tahliye-edildi-1053005671.html
Damla Demir'in bıraktığı notta kendisini taciz ettiğini söylediği komşusu tahliye edildi
Damla Demir'in bıraktığı notta kendisini taciz ettiğini söylediği komşusu tahliye edildi
Yaşamına son veren Damla Demir, komşuları M.K.’nın kendisine tacizde bulunduğuna dair bir not yazmış, aynı zamanda tırnaklarından alınan DNA örnekleri de M.K... 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T09:22+0300
2022-01-22T09:23+0300
türkiye
zonguldak
kadın cinayeti
taciz
dna
damla demir
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Zonguldak’ta 16 yaşındaki Damla Demir, 20 Mayıs 2021 tarihinde, Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi’ndeki evinde kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Savcılık, cep telefonu incelemesinde genç kızın intiharıyla ilgili not yazdığını tespit etti. Demir, komşuları M.K.’nın (56) kendisine tacizde bulunduğunu anlattığı notta “Bir kere öpeceğim deyip kolumdan tuttu. Çok korktum. Onu itip eve geçtim. Odama geçtim, ağladım. Benden büyük yaşlı, sapık. Böyle giderse kendimi öldüreceğim” yazdığı görüldü.DNA örnekleri uyuştuDemir’in tırnaklarından alınan DNA örnekleri M.K. ile uyuştu. Tutuklanan M.K.’nın, cep telefonuna ‘Aşkım Damla’ olarak kaydettiği genç kıza “Aşkım seni özlüyorum. Ablan gelmeden gel canım” gibi mesajlar attığı ortaya çıktı. M.K. hakkında ‘sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 3 yıldan 8 yıla, ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan ise 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 18 Ocak’ta görülen duruşmada suçlamaları reddeden M.K. ev hapsi kararıyla tahliye edildi.Damla’nın ailesi karara itiraz edip üst mahkemeye dilekçe verdi.
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zonguldak, kadın cinayeti, taciz, dna, damla demir

Damla Demir'in bıraktığı notta kendisini taciz ettiğini söylediği komşusu tahliye edildi

09:22 22.01.2022 (güncellendi: 09:23 22.01.2022)
© AAMahkeme - dava - duruşma salonu
Mahkeme - dava - duruşma salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© AA
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Yaşamına son veren Damla Demir, komşuları M.K.’nın kendisine tacizde bulunduğuna dair bir not yazmış, aynı zamanda tırnaklarından alınan DNA örnekleri de M.K. ile eşleşmişti. Tutuklu M.K.’nın ‘ev hapsi kararıyla’ tahliye edildi.
Zonguldak’ta 16 yaşındaki Damla Demir, 20 Mayıs 2021 tarihinde, Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi’ndeki evinde kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Savcılık, cep telefonu incelemesinde genç kızın intiharıyla ilgili not yazdığını tespit etti. Demir, komşuları M.K.’nın (56) kendisine tacizde bulunduğunu anlattığı notta “Bir kere öpeceğim deyip kolumdan tuttu. Çok korktum. Onu itip eve geçtim. Odama geçtim, ağladım. Benden büyük yaşlı, sapık. Böyle giderse kendimi öldüreceğim” yazdığı görüldü.

DNA örnekleri uyuştu

Demir’in tırnaklarından alınan DNA örnekleri M.K. ile uyuştu. Tutuklanan M.K.’nın, cep telefonuna ‘Aşkım Damla’ olarak kaydettiği genç kıza “Aşkım seni özlüyorum. Ablan gelmeden gel canım” gibi mesajlar attığı ortaya çıktı.
M.K. hakkında ‘sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 3 yıldan 8 yıla, ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan ise 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 18 Ocak’ta görülen duruşmada suçlamaları reddeden M.K. ev hapsi kararıyla tahliye edildi.
Damla’nın ailesi karara itiraz edip üst mahkemeye dilekçe verdi.
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