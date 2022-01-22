https://tr.sputniknews.com/20220122/dunyaca-unlu-rio-karnavali-artan-kovid-19-vakalari-nedeniyle-nisana-ertelendi-1053012263.html

Dünyaca ünlü Rio Karnavalı artan Kovid-19 vakaları nedeniyle nisana ertelendi

Dünyaca ünlü Rio Karnavalı artan Kovid-19 vakaları nedeniyle nisana ertelendi

Brezilya'da şubatın son haftası yapılması planlanan dünyaca ünlü Rio Karnavalı, ülkede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle nisan sonuna ertelendi. 22.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-22T15:43+0300

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yaşam

brezilya

rio karnavalı

erteleme kararı

dünya

kovid-19

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Rio Belediye Başkanı Eduardo Paes ile Sao Paulo'daki mevkidaşı Ricardo Nunes arasında yapılan görüşmenin ardından yapılan açıklamada, karnavalın şubatın son haftasında yapılması planlanan geçit törenlerinin, 21 Nisan'a ertelendiği belirtildi. Kararın, ülkede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle alındığı aktarıldı.1929'dan bu yana her yıl Rio sokaklarını renklendiren Karnaval, her sene Katolik Hristiyanların Paskalya Orucu öncesinde gerçekleştiriliyordu.Geçen sene 17 Şubat 2021'de düzenlenmesi planlanan karnaval da belirsin bir tarihe iptal edilmiş, 100 yıldır ilk defa yapılamamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20190304/rio-de-janeiro-brezilya-karnaval-1037990294.html

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brezilya, rio karnavalı, erteleme kararı, dünya, kovid-19