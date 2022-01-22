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https://tr.sputniknews.com/20220122/dunyaca-unlu-rio-karnavali-artan-kovid-19-vakalari-nedeniyle-nisana-ertelendi-1053012263.html
Dünyaca ünlü Rio Karnavalı artan Kovid-19 vakaları nedeniyle nisana ertelendi
Dünyaca ünlü Rio Karnavalı artan Kovid-19 vakaları nedeniyle nisana ertelendi
Brezilya'da şubatın son haftası yapılması planlanan dünyaca ünlü Rio Karnavalı, ülkede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle nisan sonuna ertelendi. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T15:43+0300
2022-01-22T15:43+0300
yaşam
brezilya
rio karnavalı
erteleme kararı
dünya
kovid-19
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Rio Belediye Başkanı Eduardo Paes ile Sao Paulo'daki mevkidaşı Ricardo Nunes arasında yapılan görüşmenin ardından yapılan açıklamada, karnavalın şubatın son haftasında yapılması planlanan geçit törenlerinin, 21 Nisan'a ertelendiği belirtildi. Kararın, ülkede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle alındığı aktarıldı.1929'dan bu yana her yıl Rio sokaklarını renklendiren Karnaval, her sene Katolik Hristiyanların Paskalya Orucu öncesinde gerçekleştiriliyordu.Geçen sene 17 Şubat 2021'de düzenlenmesi planlanan karnaval da belirsin bir tarihe iptal edilmiş, 100 yıldır ilk defa yapılamamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20190304/rio-de-janeiro-brezilya-karnaval-1037990294.html
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brezilya, rio karnavalı, erteleme kararı, dünya, kovid-19

Dünyaca ünlü Rio Karnavalı artan Kovid-19 vakaları nedeniyle nisana ertelendi

15:43 22.01.2022
© Sputnik / Gabriel NascimentoRio’da samba mevsimi
Rio’da samba mevsimi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© Sputnik / Gabriel Nascimento
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Brezilya'da şubatın son haftası yapılması planlanan dünyaca ünlü Rio Karnavalı, ülkede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle nisan sonuna ertelendi.
Rio Belediye Başkanı Eduardo Paes ile Sao Paulo'daki mevkidaşı Ricardo Nunes arasında yapılan görüşmenin ardından yapılan açıklamada, karnavalın şubatın son haftasında yapılması planlanan geçit törenlerinin, 21 Nisan'a ertelendiği belirtildi. Kararın, ülkede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle alındığı aktarıldı.
1929'dan bu yana her yıl Rio sokaklarını renklendiren Karnaval, her sene Katolik Hristiyanların Paskalya Orucu öncesinde gerçekleştiriliyordu.

Geçen sene 17 Şubat 2021'de düzenlenmesi planlanan karnaval da belirsin bir tarihe iptal edilmiş, 100 yıldır ilk defa yapılamamıştı.
Brezilya'da karnaval zamanı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2019
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Rio sokaklarında karnaval coşkusu
4 Mart 2019, 13:16
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