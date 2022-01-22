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https://tr.sputniknews.com/20220122/fatih-altayli-nereden-nereye-gelinmis-ki-o-sezen-aksunun-dili-koparilma-tehdidi-altinda-1053009357.html
Fatih Altaylı: Nereden nereye gelinmiş ki, o Sezen Aksu’nun dili koparılma tehdidi altında
Fatih Altaylı: Nereden nereye gelinmiş ki, o Sezen Aksu’nun dili koparılma tehdidi altında
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, "Nereden nereye gelinmiş ki, o Sezen Aksu’nun dili koparılma tehdidi altında" yorumunda bulundu. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T13:05+0300
2022-01-22T13:09+0300
türkiye
sezen aksu
fatih altaylı
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Fatih Altaylı bugünkü yazısında, Sezen Aksu ile olan bir yemek anısını anlatarak o gün Aksu'ya muhabbetlerini ve hayranlıklarını ileten AK Partililerin bugün sanatçının yanında durmadığını aktardı."Yıllar geçmiş üzerinden ama bazı anlar dün gibi hatırlanır. Ve bu nasıl bir savrulmadır diye düşünür insan. Değişim normaldir ama bu kadarı olur mu diye insan aklından geçirir. Hatırladığım meseleyi anlatayım. Yıl muhtemelen 2014. İstanbul’un popüler lokantalarından birindeyiz. 6 kişi yemek yiyoruz. Ben, eşim, Türkiye’nin en ünlü ve en başarılı kadın yönetmenlerinden biri, onun herkesin tanıyıp sevdiği prodüktör eşi. Masamızda bir de sanatçı var. Hepinizin tanıdığı bir isim, Sezen Aksu" diyen Altaylı şunları aktardı:"Tek kelime siyaset konuşmuyor, eski günleri, anıları, geçmişin güzel anlarını hatırlayıp neşeleniyoruz.Zaten masadaki dostlarımızdan biri Türkiye’nin en iyi “anı imalatçısı”.Biraz ilerde ise kalabalık bir masa var.Onlar da tanıdık.AK Parti’nin bildik isimleri.Kimi daha sonra bakanlık yapmış, kimi milletvekili, kim danışmanlık yapmış ve yapan isimler. İktidar partisinin ve dönemin Başbakanı’nın en yakın çevresi.Aralarında da birkaç gazeteci.Şimdi onlardan bazıları hala partide önemli konumlarda, bazıları iktidar odağına uzak duruyor ya da durduruluyor, bazıları ise hala en yakın halkada.Ama o gün hepsi partinin zirvesinde.Ve o gün hepsi birer birer Sezen Aksu’nun yanına geldiler.Hepsi Sezen Aksu’ya sevgilerini, saygılarını, muhabbetlerini ve hayranlıklarını dile getirdiler.Hepsi dakikalar süren iltifatlar ettiler.Bunda da son derece içtendiler.Şimdi aradan yıllar geçmiş.Aslında çok da uzun olmayan bir 7 yıl.Ve nereden nereye gelinmiş ki, o Sezen Aksu’nun dili koparılma tehdidi altında.O gün masaya gelip, hayranlık ve muhabbet belirtenlerden ise tık yok.Peki sizce Sezen Aksu bunu umursar mı!Hiç zannetmem, yürekli kadındır Sezen.Korkmaz yani."
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sezen aksu, fatih altaylı

Fatih Altaylı: Nereden nereye gelinmiş ki, o Sezen Aksu’nun dili koparılma tehdidi altında

13:05 22.01.2022 (güncellendi: 13:09 22.01.2022)
© Instagram/Sezen AksuSezen Aksu
Sezen Aksu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© Instagram/Sezen Aksu
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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, "Nereden nereye gelinmiş ki, o Sezen Aksu’nun dili koparılma tehdidi altında" yorumunda bulundu.
Fatih Altaylı bugünkü yazısında, Sezen Aksu ile olan bir yemek anısını anlatarak o gün Aksu'ya muhabbetlerini ve hayranlıklarını ileten AK Partililerin bugün sanatçının yanında durmadığını aktardı.
"Yıllar geçmiş üzerinden ama bazı anlar dün gibi hatırlanır. Ve bu nasıl bir savrulmadır diye düşünür insan. Değişim normaldir ama bu kadarı olur mu diye insan aklından geçirir. Hatırladığım meseleyi anlatayım. Yıl muhtemelen 2014. İstanbul’un popüler lokantalarından birindeyiz. 6 kişi yemek yiyoruz. Ben, eşim, Türkiye’nin en ünlü ve en başarılı kadın yönetmenlerinden biri, onun herkesin tanıyıp sevdiği prodüktör eşi. Masamızda bir de sanatçı var. Hepinizin tanıdığı bir isim, Sezen Aksu" diyen Altaylı şunları aktardı:
"Tek kelime siyaset konuşmuyor, eski günleri, anıları, geçmişin güzel anlarını hatırlayıp neşeleniyoruz.
Zaten masadaki dostlarımızdan biri Türkiye’nin en iyi “anı imalatçısı”.
Biraz ilerde ise kalabalık bir masa var.
Onlar da tanıdık.
AK Parti’nin bildik isimleri.
Kimi daha sonra bakanlık yapmış, kimi milletvekili, kim danışmanlık yapmış ve yapan isimler. İktidar partisinin ve dönemin Başbakanı’nın en yakın çevresi.
Aralarında da birkaç gazeteci.
Şimdi onlardan bazıları hala partide önemli konumlarda, bazıları iktidar odağına uzak duruyor ya da durduruluyor, bazıları ise hala en yakın halkada.
Ama o gün hepsi partinin zirvesinde.
Ve o gün hepsi birer birer Sezen Aksu’nun yanına geldiler.
Hepsi Sezen Aksu’ya sevgilerini, saygılarını, muhabbetlerini ve hayranlıklarını dile getirdiler.
Hepsi dakikalar süren iltifatlar ettiler.
Bunda da son derece içtendiler.
Şimdi aradan yıllar geçmiş.
Aslında çok da uzun olmayan bir 7 yıl.
Ve nereden nereye gelinmiş ki, o Sezen Aksu’nun dili koparılma tehdidi altında.
O gün masaya gelip, hayranlık ve muhabbet belirtenlerden ise tık yok.
Peki sizce Sezen Aksu bunu umursar mı!
Hiç zannetmem, yürekli kadındır Sezen.
Korkmaz yani."
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