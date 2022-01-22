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Galatasaray'da Assunçao'nun sözleşmesi feshedildi
Galatasaray'da Assunçao'nun sözleşmesi feshedildi
Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Gustavo Assunçao'nun sözleşmesi feshedildi. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T01:14+0300
2022-01-22T01:14+0300
spor
galatasaray
sözleşme
gustavo assunçao
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak sonlandırıldığı belirtilerek, "Assunçao'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.Portekiz'in Famalicao takımından sezon başında kiralık olarak transfer edilen Assunçao, Galatasaray'da fazla forma şansı bulamadı. Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımda sadece 2 resmi maçta görev aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220121/galatasaray-pfdkye-sevk-edildi-1052998076.html
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galatasaray, sözleşme, gustavo assunçao

Galatasaray'da Assunçao'nun sözleşmesi feshedildi

01:14 22.01.2022
© AAGustavo Assunçao
Gustavo Assunçao - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© AA
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Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Gustavo Assunçao'nun sözleşmesi feshedildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak sonlandırıldığı belirtilerek, "Assunçao'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Portekiz'in Famalicao takımından sezon başında kiralık olarak transfer edilen Assunçao, Galatasaray'da fazla forma şansı bulamadı. Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımda sadece 2 resmi maçta görev aldı.
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
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