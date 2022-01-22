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https://tr.sputniknews.com/20220122/hakkinda-cumhurbaskanina-hakaret-suclamasiyla-sorusturma-baslatilan-sedef-kabas-gozaltina-alindi-1053003514.html
Hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedef Kabaş gözaltına alındı
Hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedef Kabaş gözaltına alındı
TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, sosyal medya hesabından gazeteci Sedef Kabaş’ın gözaltına duyurdu. Kabaş’a TELE1’de kullandığı ifadeler nedeniyle... 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T02:26+0300
2022-01-22T02:30+0300
türkiye
sedef kabaş
merdan yanardağ
emniyet
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Gazeteci-yazar Sedef Kabaş hakkında TELE1’de katıldığı programda kullandığı sözler gerekçe gösterilerek 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Kabaş, gece saat 02.00’de evinden gözaltına alındı.Gözaltı haberini sosyal medya hesabından duyuran TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ konuya ilişkin paylaşımında, “Sedef Kabaş şu anda gözaltına alınıyor. Kendisine nedeni tam açıklanmamış, ama sanırım Erdoğan’a hakaret gerekçesiyle Emniyet’e götürülüyor. Olacak şey değil! Çağrılsa sabah ifadeye gidebilecek bir gazeteci üzerinden bütün toplum sindirilmek mi isteniyor?” ifadelerini kullandı.Kabaş’ın Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.
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sedef kabaş, merdan yanardağ, emniyet

Hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedef Kabaş gözaltına alındı

02:26 22.01.2022 (güncellendi: 02:30 22.01.2022)
© İHAGazeteci Sedef Kabaş
Gazeteci Sedef Kabaş - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© İHA
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TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, sosyal medya hesabından gazeteci Sedef Kabaş’ın gözaltına duyurdu. Kabaş’a TELE1’de kullandığı ifadeler nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ten soruşturma açılmıştı.
Gazeteci-yazar Sedef Kabaş hakkında TELE1’de katıldığı programda kullandığı sözler gerekçe gösterilerek 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Kabaş, gece saat 02.00’de evinden gözaltına alındı.
Gözaltı haberini sosyal medya hesabından duyuran TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ konuya ilişkin paylaşımında, “Sedef Kabaş şu anda gözaltına alınıyor. Kendisine nedeni tam açıklanmamış, ama sanırım Erdoğan’a hakaret gerekçesiyle Emniyet’e götürülüyor. Olacak şey değil! Çağrılsa sabah ifadeye gidebilecek bir gazeteci üzerinden bütün toplum sindirilmek mi isteniyor?” ifadelerini kullandı.
Kabaş’ın Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.
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