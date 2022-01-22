https://tr.sputniknews.com/20220122/hasta-tasiyan-ambulansin-soforu-yol-verme-tartismasinda-darp-edildi-1053017018.html
Hasta taşıyan ambulansın şoförü, 'yol verme' tartışmasında darp edildi
Hasta taşıyan ambulansın şoförü, 'yol verme' tartışmasında darp edildi
Adıyaman'da hasta taşıyan ambulansın şoförü, başka bir sürücü tarafından kendisine yol vermediği iddiasıyla darbedildi. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T20:03+0300
2022-01-22T20:03+0300
2022-01-22T20:03+0300
türkiye
adıyaman
ambulans
sağlık çalışanı
sağlıkta şiddet
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Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, Sümerevler Mahallesi'nde hasta taşıyan ambulanstan yol istedi.Kardan dolayı yolda tek şeritten ilerleyen ambulans yol veremeyince sürücü aracından inerek sağlık çalışanlarına yanında bulundurduğu bıçakla tehditte bulundu.Ambulans sürücüsü Cumhur Bulut, yaşanan arbedede darbedildi. Araçtaki hasta, başka bir ambulansla hastaneye nakil edildi.Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Ambulans şoförü Cumhur Bulut, diş hastanesinden hasta sevk ettiklerini, tek şeritli yolda karşı şeritten gelen sürücünün kendilerinden yol vermesini istediğini, çıkan tartışmada darbedildiğini ifade etti.Bulut, "Elinde bıçak olduğu için bir şey yapamadık. Hayat kurtarmak için uğraşıyoruz ama nelerle karşılaşıyoruz, şikayetçiyim" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220122/saglik-gorevlisi-yasli-hastayi-sirtinda-tasidi-1053015187.html
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adıyaman, ambulans, sağlık çalışanı, sağlıkta şiddet
Hasta taşıyan ambulansın şoförü, 'yol verme' tartışmasında darp edildi
Adıyaman'da hasta taşıyan ambulansın şoförü, başka bir sürücü tarafından kendisine yol vermediği iddiasıyla darbedildi.
Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, Sümerevler Mahallesi'nde hasta taşıyan ambulanstan yol istedi.
Kardan dolayı yolda tek şeritten ilerleyen ambulans yol veremeyince sürücü aracından inerek sağlık çalışanlarına yanında bulundurduğu bıçakla tehditte bulundu.
Ambulans sürücüsü Cumhur Bulut, yaşanan arbedede darbedildi. Araçtaki hasta, başka bir ambulansla hastaneye nakil edildi.
Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ambulans şoförü Cumhur Bulut, diş hastanesinden hasta sevk ettiklerini, tek şeritli yolda karşı şeritten gelen sürücünün kendilerinden yol vermesini istediğini, çıkan tartışmada darbedildiğini ifade etti.
Bulut, "Elinde bıçak olduğu için bir şey yapamadık. Hayat kurtarmak için uğraşıyoruz ama nelerle karşılaşıyoruz, şikayetçiyim" dedi.