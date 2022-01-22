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Hasta taşıyan ambulansın şoförü, 'yol verme' tartışmasında darp edildi
Hasta taşıyan ambulansın şoförü, 'yol verme' tartışmasında darp edildi
Adıyaman'da hasta taşıyan ambulansın şoförü, başka bir sürücü tarafından kendisine yol vermediği iddiasıyla darbedildi. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T20:03+0300
2022-01-22T20:03+0300
türkiye
adıyaman
ambulans
sağlık çalışanı
sağlıkta şiddet
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Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, Sümerevler Mahallesi'nde hasta taşıyan ambulanstan yol istedi.Kardan dolayı yolda tek şeritten ilerleyen ambulans yol veremeyince sürücü aracından inerek sağlık çalışanlarına yanında bulundurduğu bıçakla tehditte bulundu.Ambulans sürücüsü Cumhur Bulut, yaşanan arbedede darbedildi. Araçtaki hasta, başka bir ambulansla hastaneye nakil edildi.Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Ambulans şoförü Cumhur Bulut, diş hastanesinden hasta sevk ettiklerini, tek şeritli yolda karşı şeritten gelen sürücünün kendilerinden yol vermesini istediğini, çıkan tartışmada darbedildiğini ifade etti.Bulut, "Elinde bıçak olduğu için bir şey yapamadık. Hayat kurtarmak için uğraşıyoruz ama nelerle karşılaşıyoruz, şikayetçiyim" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220122/saglik-gorevlisi-yasli-hastayi-sirtinda-tasidi-1053015187.html
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adıyaman, ambulans, sağlık çalışanı, sağlıkta şiddet

Hasta taşıyan ambulansın şoförü, 'yol verme' tartışmasında darp edildi

20:03 22.01.2022
© AAAdıyaman'da hasta taşıyan ambulansın şoförü, başka bir sürücü tarafından kendisine yol vermediği iddiasıyla darbedildi.
Adıyaman'da hasta taşıyan ambulansın şoförü, başka bir sürücü tarafından kendisine yol vermediği iddiasıyla darbedildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© AA
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Adıyaman'da hasta taşıyan ambulansın şoförü, başka bir sürücü tarafından kendisine yol vermediği iddiasıyla darbedildi.
Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, Sümerevler Mahallesi'nde hasta taşıyan ambulanstan yol istedi.
Kardan dolayı yolda tek şeritten ilerleyen ambulans yol veremeyince sürücü aracından inerek sağlık çalışanlarına yanında bulundurduğu bıçakla tehditte bulundu.
Ambulans sürücüsü Cumhur Bulut, yaşanan arbedede darbedildi. Araçtaki hasta, başka bir ambulansla hastaneye nakil edildi.
Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ambulans şoförü Cumhur Bulut, diş hastanesinden hasta sevk ettiklerini, tek şeritli yolda karşı şeritten gelen sürücünün kendilerinden yol vermesini istediğini, çıkan tartışmada darbedildiğini ifade etti.
Bulut, "Elinde bıçak olduğu için bir şey yapamadık. Hayat kurtarmak için uğraşıyoruz ama nelerle karşılaşıyoruz, şikayetçiyim" dedi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kar nedeniyle ilerleyemeyen ambulansa hastayı sağlık görevlisi sırtında taşıyarak ulaştırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
YAŞAM
Sağlık görevlisi, yaşlı hastayı sırtında taşıdı
18:32
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