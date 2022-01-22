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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220122/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-ekonomist-ve-akademisyenlerle-bulusacak-1053010280.html
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle buluşacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle buluşacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün saat 14.30'da ekonomist ve akademisyenlerle bir toplantı gerçekleştirecek. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T13:49+0300
2022-01-22T13:49+0300
2022-01-22T13:49+0300
ekonomi
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılana açıklamaya göre, ekonomistlerle buluşma programı, bugün saat 14.30'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.Bakan Nebati, toplantıda Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatacak ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacak..
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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle buluşacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün saat 14.30'da ekonomist ve akademisyenlerle bir toplantı gerçekleştirecek.
Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılana açıklamaya göre, ekonomistlerle buluşma programı, bugün saat 14.30'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.
Bakan Nebati, toplantıda Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatacak ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacak.
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