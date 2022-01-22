https://tr.sputniknews.com/20220122/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-ekonomist-ve-akademisyenlerle-bulusacak-1053010280.html

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle buluşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle buluşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün saat 14.30'da ekonomist ve akademisyenlerle bir toplantı gerçekleştirecek. 22.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-22T13:49+0300

2022-01-22T13:49+0300

2022-01-22T13:49+0300

ekonomi

nureddin nebati

hazine ve maliye bakanlığı

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Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılana açıklamaya göre, ekonomistlerle buluşma programı, bugün saat 14.30'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.Bakan Nebati, toplantıda Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatacak ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacak..

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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı