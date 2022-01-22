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https://tr.sputniknews.com/20220122/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-ekonomist-ve-akademisyenlerle-bulusacak-1053010280.html
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle buluşacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle buluşacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün saat 14.30'da ekonomist ve akademisyenlerle bir toplantı gerçekleştirecek. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T13:49+0300
2022-01-22T13:49+0300
ekonomi
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılana açıklamaya göre, ekonomistlerle buluşma programı, bugün saat 14.30'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.Bakan Nebati, toplantıda Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatacak ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacak..
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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle buluşacak

13:49 22.01.2022
© AAHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün saat 14.30'da ekonomist ve akademisyenlerle bir toplantı gerçekleştirecek.
Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılana açıklamaya göre, ekonomistlerle buluşma programı, bugün saat 14.30'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.
Bakan Nebati, toplantıda Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatacak ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacak..
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