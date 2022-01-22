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https://tr.sputniknews.com/20220122/imamoglu-vatandaslarimizi-bireysel-araclariyla-disari-cikmamaya-ve-tedbirli-olmaya-davet-ediyorum-1053013488.html
İmamoğlu: Vatandaşlarımızı bireysel araçlarıyla dışarı çıkmamaya ve tedbirli olmaya davet ediyorum
İmamoğlu: Vatandaşlarımızı bireysel araçlarıyla dışarı çıkmamaya ve tedbirli olmaya davet ediyorum
İstanbul'da yağışlı havanın birkaç gün daha etkisini sürdüreceğini belirten İBB Başkanı İmamoğlu, “Birkaç gün daha sürecek yağışlı havada vatandaşlarımızı... 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T17:07+0300
2022-01-22T17:07+0300
türkiye
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
araç
uyarı
ekrem imamoğlu
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Soğuk ve yağışlı havanın etkisini gösterdiği İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir uyarı geldi.Twitter hesabından açıklama yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), araç, uyarı, ekrem imamoğlu

İmamoğlu: Vatandaşlarımızı bireysel araçlarıyla dışarı çıkmamaya ve tedbirli olmaya davet ediyorum

17:07 22.01.2022
© İBBEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© İBB
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İstanbul'da yağışlı havanın birkaç gün daha etkisini sürdüreceğini belirten İBB Başkanı İmamoğlu, “Birkaç gün daha sürecek yağışlı havada vatandaşlarımızı bireysel araçlarıyla dışarı çıkmamaya ve tedbirli olmaya davet ediyorum” uyarısında bulundu.
Soğuk ve yağışlı havanın etkisini gösterdiği İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir uyarı geldi.
Twitter hesabından açıklama yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Kar yağışı sebebiyle İBB, ilçe belediyelerimiz ve tüm kamu kurumlarımız ortak çalışma halinde teyakkuzda, şu ana kadar herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Birkaç gün daha sürecek yağışlı havada vatandaşlarımızı bireysel araçlarıyla dışarı çıkmamaya ve tedbirli olmaya davet ediyorum.
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