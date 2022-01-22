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https://tr.sputniknews.com/20220122/ingiltere-disisleri-bakani-truss-lavrovla-gorusmek-icin-subatta-moskovayi-ziyaret-edecek-1053006019.html
‘İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Lavrov’la görüşmek için şubatta Moskova’yı ziyaret edecek’
‘İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Lavrov’la görüşmek için şubatta Moskova’yı ziyaret edecek’
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın Moskova’yı ziyaret etmek ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmek istediği, Rusya tarafının ziyaretin... 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T09:44+0300
2022-01-22T09:45+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
ingiltere
liz truss
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Rus basınına konuşan diplomatik bir kaynak, Truss’ın Lavrov ile görüşmek için Moskova’yı ziyaret etmeyi istediğini belirtti.Kaynak, “Moskova, ziyaretin şubatta gerçekleştirilmesini kabul etti” dedi.Truss, 15 Şubat 2021’de görevine gelmişti. Truss, ziyaret gerçekleşirse, eski bakan Boris Johnson’ın 2017’de Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyaretten bu yana Rusya’ya gelen ilk İngiltere Dışişleri Bakanı olacak.
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rusya, sergey lavrov, ingiltere, liz truss

‘İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Lavrov’la görüşmek için şubatta Moskova’yı ziyaret edecek’

09:44 22.01.2022 (güncellendi: 09:45 22.01.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın Moskova’yı ziyaret etmek ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmek istediği, Rusya tarafının ziyaretin şubatta gerçekleştirilmesini kabul ettiği belirtildi.
Rus basınına konuşan diplomatik bir kaynak, Truss’ın Lavrov ile görüşmek için Moskova’yı ziyaret etmeyi istediğini belirtti.
Kaynak, “Moskova, ziyaretin şubatta gerçekleştirilmesini kabul etti” dedi.
Truss, 15 Şubat 2021’de görevine gelmişti. Truss, ziyaret gerçekleşirse, eski bakan Boris Johnson’ın 2017’de Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyaretten bu yana Rusya’ya gelen ilk İngiltere Dışişleri Bakanı olacak.
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