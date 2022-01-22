https://tr.sputniknews.com/20220122/ingilterenin-ukraynaya-gonderdigi-silahlarin-hizmet-omru-neredeyse-dolmus-1053002949.html

İngiltere'nin Ukrayna'ya gönderdiği silahların hizmet ömrü neredeyse dolmuş

İngiltere'nin Ukrayna'ya gönderdiği silahların hizmet ömrü neredeyse dolmuş

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) eski çalışanı Vladimir Mulik, İngiltere'nin 'Rus saldırganlığını' dizginlemek için Ukrayna'ya yaptığı askeri teçhizat... 22.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-22T01:41+0300

2022-01-22T01:41+0300

2022-01-22T01:41+0300

savunma

ukrayna

ingiltere

silah

tanksavar

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Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilim nedeniyle Kiev'e silah yardımı yapan Batılı ülkelerin, daha önce uyguladıkları 'yönteme' tekrar başvurdukları ortaya çıktı. ABD'nin daha önce birçok kez hizmet ömrü dolmuş silahlar göndermesi hafızalardaki yerini korurken, bu kez Londra'nın aynı yola başvurduğu basına yansıdı.'Pervıy Nezavisimıy' televizyonunda katıldığı, canlı yayınlanan bir programda konuşan Mulik, İngiltere'nin Ukrayna'da hizmet ömrünün sonuna yaklaşan silahları gönderdiğini vurguladı.Kiev'e sevk edilen tanksavar silahlarına dikkat çeken Mulik, "Bu tanksavar silahının hizmet ömrü 20 yıl. Yani aslında, bize hizmet ömrü bu yıl dolacak olan silahları göndermişler" dedi.Mulik, İngiltere'den gelen silahların çok kısa bir süre kullanılabileceğinin, ardından ıskartaya çıkarılması gerektiğinin altını çizdi.Ukrayna Savunma Bakanlığı, önceki gün İngiltere’nin ülkeye hafif tanksavar araçları şeklinde yeni askeri yardım partisini gönderdiğini belirtmişti. Rusya, Batı'nın ve Ukrayna'nın ‘saldırgan eylemler’ ile ilgili suçlamalarını defalarca reddederek, hiç kimseyi tehdit etmediğini ve kimseye saldırmayacağını açıklamış, ‘Rus saldırganlığı’ ile ilgili açıklamalarının ise NATO’nun Rusya sınırlarının yakınına daha fazla askeri teçhizat konuşlandırmak için bir bahane olarak kullandığını vurgulamıştı.Kiev ve Batılı ülkeler son zamanlarda Rusya’nın Ukrayna sınırındaki ‘saldırgan eylemlerinin’ artışından endişe duyduklarını ifade ederken Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın kendi topraklarında askeri birliklerini uygun gördüğü şekilde konuşlandırdığını, bunun hiç kimse için tehdit oluşturmadığını açıklamıştı.Peskov, ABD ve İngiltere'nin Ukrayna'ya taşınabilir hava savunma sistemleri de dahil silah tedarik etme planlarının son derece tehlikeli olduğunu ve bölgedeki gerilimi tırmandıracağını söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20220118/peskov-abd-ve-ingilterenin-ukraynaya-silah-tedarik-etme-planlari-son-derece-tehlikeli-1052865405.html

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ukrayna, ingiltere, silah, tanksavar