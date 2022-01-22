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https://tr.sputniknews.com/20220122/intel-iki-yeni-cip-fabrikasi-icin-20-milyar-dolardan-fazla-yatirim-yapacak-1053002780.html
Intel, iki yeni çip fabrikası için 20 milyar dolardan fazla yatırım yapacak
Intel, iki yeni çip fabrikası için 20 milyar dolardan fazla yatırım yapacak
Dünyanın en büyük mikroçip üreticisi firmalarından Intel, ABD'nin Ohio eyaletinde iki yeni çip fabrikasının inşası için 20 milyar dolardan fazla yatırım... 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T01:37+0300
2022-01-22T01:37+0300
ekonomi
abd
ohio
intel
yatırım
çip
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Intel'den yapılan açıklamada, söz konusu yatırımın gelişmiş yarı iletkenlere yönelik artan talebi karşılamak amacıyla üretimi artırmaya yardımcı olacağı kaydedildi.Şirketin Ohio eyaletinde iki yeni çip fabrikasının inşası için ilk aşamada 20 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planladığı belirtilen açıklamada, yeni üretim sitesinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla bölgede bir yetenek hattı oluşturulması ve araştırma programlarının desteklenmesi için eğitim kurumlarıyla ortaklıklara da ilave 100 milyon dolar ayrılacağı aktarıldı.Açıklamada, projenin Ohio tarihindeki en büyük özel sektör yatırımı olduğuna işaret edilerek, ilk aşamada 3 bin kişiye kalıcı istihdam sağlanmasının, üretim tesisinin inşaat sürecinde ise 7 bin kişinin istihdam edilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.Intel'in açıklamasında, kurulumu tamamlandığında tesise yapılan toplam yatırımın gelecek 10 yıl içinde 100 milyar dolara kadar çıkabileceği ve bunun da burayı dünyanın en büyük yarı iletken üretim tesislerinden biri haline getirebileceği ifade edildi.Fabrikaların inşaatının 2022'nin sonlarında başlamasının beklendiği belirtilen açıklamada, üretimin ise 2025'te başlamasının öngörüldüğü bildirildi.'ABD tarihinde çip üretimi konusunda yapılan en büyük yatırım'ABD Başkanı Joe Biden da Intel'in yatırımına ilişkin şirketin üst yöneticisi Pat Gelsinger, Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Ohio senatörleri Rob Portman ve Sherrod Brown'un katılımıyla Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.Biden, konuşmasına, "Pat'e Amerika ve Amerikalı çalışanlara yaptığı tarihi yatırım için teşekkür ediyorum" sözleriyle başladı.ABD'nin dünyadaki en kaliteli iş gücüne sahip olduğunu belirten Biden, Intel'in yatırımı konusunda, "Ohio'da yapılan bu tarihi yatırım, ABD tarihinde çip üretimi konusunda yapılan en büyük yatırımdır" dedi.Çiplerin günlük hayattaki hemen hemen tüm cihazların en önemli parçası olduğunu aktaran Biden, Kovid-19 salgınının tedarik sıkıntılarına yol açtığını, düşük çip arzının ise fiyat baskılarına katkıda bulunduğunu vurguladı.Biden, çip konusundaki sıkıntıların otomotiv sektöründe büyük etkisi olduğuna işaret ederek, "Daha önce de bahsettiğim gibi ülkede şu an görülen fiyat artışlarının 3'de 1'i araba fiyatları. Bugünkü tarihi yatırım bir başlangıç olmalı ve devamı gelmeli" ifadelerini kullandı.Çiplerin ABD'de icat edildiğini ancak şu anda dünyadaki üretimin yüzde 75'inin Doğu Asya'da olduğunu dile getiren Biden, "Çin, küresel piyasayı eline almak için elinden gelen her şeyi yapıyor" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220108/mercedes-benzin-satislari-gecen-yil-cip-kitligi-nedeniyle-yuzde-5-dustu-1052521429.html
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abd, ohio, intel, yatırım, çip

Intel, iki yeni çip fabrikası için 20 milyar dolardan fazla yatırım yapacak

01:37 22.01.2022
© REUTERS / Mike BlakeIntel - logo
Intel - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© REUTERS / Mike Blake
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Dünyanın en büyük mikroçip üreticisi firmalarından Intel, ABD'nin Ohio eyaletinde iki yeni çip fabrikasının inşası için 20 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını duyurdu.
Intel'den yapılan açıklamada, söz konusu yatırımın gelişmiş yarı iletkenlere yönelik artan talebi karşılamak amacıyla üretimi artırmaya yardımcı olacağı kaydedildi.
Şirketin Ohio eyaletinde iki yeni çip fabrikasının inşası için ilk aşamada 20 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planladığı belirtilen açıklamada, yeni üretim sitesinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla bölgede bir yetenek hattı oluşturulması ve araştırma programlarının desteklenmesi için eğitim kurumlarıyla ortaklıklara da ilave 100 milyon dolar ayrılacağı aktarıldı.
Açıklamada, projenin Ohio tarihindeki en büyük özel sektör yatırımı olduğuna işaret edilerek, ilk aşamada 3 bin kişiye kalıcı istihdam sağlanmasının, üretim tesisinin inşaat sürecinde ise 7 bin kişinin istihdam edilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.
Intel'in açıklamasında, kurulumu tamamlandığında tesise yapılan toplam yatırımın gelecek 10 yıl içinde 100 milyar dolara kadar çıkabileceği ve bunun da burayı dünyanın en büyük yarı iletken üretim tesislerinden biri haline getirebileceği ifade edildi.
Fabrikaların inşaatının 2022'nin sonlarında başlamasının beklendiği belirtilen açıklamada, üretimin ise 2025'te başlamasının öngörüldüğü bildirildi.

'ABD tarihinde çip üretimi konusunda yapılan en büyük yatırım'

ABD Başkanı Joe Biden da Intel'in yatırımına ilişkin şirketin üst yöneticisi Pat Gelsinger, Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Ohio senatörleri Rob Portman ve Sherrod Brown'un katılımıyla Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.
Biden, konuşmasına, "Pat'e Amerika ve Amerikalı çalışanlara yaptığı tarihi yatırım için teşekkür ediyorum" sözleriyle başladı.
ABD'nin dünyadaki en kaliteli iş gücüne sahip olduğunu belirten Biden, Intel'in yatırımı konusunda, "Ohio'da yapılan bu tarihi yatırım, ABD tarihinde çip üretimi konusunda yapılan en büyük yatırımdır" dedi.
Çiplerin günlük hayattaki hemen hemen tüm cihazların en önemli parçası olduğunu aktaran Biden, Kovid-19 salgınının tedarik sıkıntılarına yol açtığını, düşük çip arzının ise fiyat baskılarına katkıda bulunduğunu vurguladı.
Biden, çip konusundaki sıkıntıların otomotiv sektöründe büyük etkisi olduğuna işaret ederek, "Daha önce de bahsettiğim gibi ülkede şu an görülen fiyat artışlarının 3'de 1'i araba fiyatları. Bugünkü tarihi yatırım bir başlangıç olmalı ve devamı gelmeli" ifadelerini kullandı.
Çiplerin ABD'de icat edildiğini ancak şu anda dünyadaki üretimin yüzde 75'inin Doğu Asya'da olduğunu dile getiren Biden, "Çin, küresel piyasayı eline almak için elinden gelen her şeyi yapıyor" diye konuştu.
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