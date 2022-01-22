https://tr.sputniknews.com/20220122/istanbul-valisi-yerlikayadan-kar-uyarisi-1053018955.html

İstanbul Valisi Yerlikaya’dan kar uyarısı

İstanbul Valisi Yerlikaya’dan kar uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbulluları kar yağışı için uyardı. 22.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

kar yağışı

istanbul valiliği

ali yerlikaya

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile İstanbulluları yoğun kar yağışı için uyardı. Yerlikaya paylaşımında, “Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul’da bu gece kuvvetli kar ve gök gürültülü kar sağanağı, yarın (Pazar) akşam saatlerine kadar yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, don, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım” ifadelerine yer verdi.

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istanbul, kar yağışı, istanbul valiliği, ali yerlikaya