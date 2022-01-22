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https://tr.sputniknews.com/20220122/istanbul-valisi-yerlikayadan-kar-uyarisi-1053018955.html
İstanbul Valisi Yerlikaya’dan kar uyarısı
İstanbul Valisi Yerlikaya’dan kar uyarısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbulluları kar yağışı için uyardı. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T21:35+0300
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türkiye
istanbul
kar yağışı
istanbul valiliği
ali yerlikaya
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile İstanbulluları yoğun kar yağışı için uyardı. Yerlikaya paylaşımında, “Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul’da bu gece kuvvetli kar ve gök gürültülü kar sağanağı, yarın (Pazar) akşam saatlerine kadar yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, don, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım” ifadelerine yer verdi.
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istanbul, kar yağışı, istanbul valiliği, ali yerlikaya

İstanbul Valisi Yerlikaya’dan kar uyarısı

21:35 22.01.2022
© AAİstanbul'da kar yağışı
İstanbul'da kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© AA
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbulluları kar yağışı için uyardı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile İstanbulluları yoğun kar yağışı için uyardı.
Yerlikaya paylaşımında, “Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul’da bu gece kuvvetli kar ve gök gürültülü kar sağanağı, yarın (Pazar) akşam saatlerine kadar yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, don, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım” ifadelerine yer verdi.
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