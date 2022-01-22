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İstanbul'a kuvvetli kar yağışı uyarısı
İstanbul'a kuvvetli kar yağışı uyarısı
Meteorolojiden, İstanbul'a aralıklarla yağan karın, bu gece itibarıyla kuvvetini artıracağı uyarısı yapıldı. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T18:08+0300
2022-01-22T18:16+0300
türkiye
istanbul
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
kar
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren, İstanbul'un kuzeyinden başlayarak etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının, zamanla il genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiği söylendi.Kar yağışlarının zaman zaman gök gürültülü kar sağanağı şeklinde de etkili olması bekleniyor.20 santimetreye kadar kar kalınlığı bekleniyorKar kalınlığının yarın akşam saatlerine kadar güney sahillerde yer yer 2-5 santimetre, iç ve kuzey kesimlerde 6-20 santimetre yeni kar örtüsü oluşturması bekleniyor.Açıklamada, kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı da yapıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220122/imamoglu-vatandaslarimizi-bireysel-araclariyla-disari-cikmamaya-ve-tedbirli-olmaya-davet-ediyorum-1053013488.html
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istanbul, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, kar

İstanbul'a kuvvetli kar yağışı uyarısı

18:08 22.01.2022 (güncellendi: 18:16 22.01.2022)
© AAİstanbul'da kar yağışı
İstanbul'da kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© AA
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Meteorolojiden, İstanbul'a aralıklarla yağan karın, bu gece itibarıyla kuvvetini artıracağı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren, İstanbul'un kuzeyinden başlayarak etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının, zamanla il genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiği söylendi.
Kar yağışlarının zaman zaman gök gürültülü kar sağanağı şeklinde de etkili olması bekleniyor.

20 santimetreye kadar kar kalınlığı bekleniyor

Kar kalınlığının yarın akşam saatlerine kadar güney sahillerde yer yer 2-5 santimetre, iç ve kuzey kesimlerde 6-20 santimetre yeni kar örtüsü oluşturması bekleniyor.
Açıklamada, kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı da yapıldı.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
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