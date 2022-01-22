https://tr.sputniknews.com/20220122/istanbulda-baltayla-okula-giren-veli-tutuklandi-1053018595.html

İstanbul'da baltayla okula giren veli tutuklandı

İstanbul'da baltayla okula giren veli tutuklandı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde çocuğunun bıçakla tehdit edildiğini öne sürerek baltayla okula giren ve serbest bırakıldıktan sonra savcılığın talimatıyla... 22.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-22T21:19+0300

2022-01-22T21:19+0300

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türkiye

istanbul

saldırı

gaziosmanpaşa

okul

veli

balta

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Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alındıktan sonra salıverilen ve itiraz üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli E.Y, adliyeye sevk edildi.E.Y, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından cezaevine gönderildi.OlayGaziosmanpaşa'daki Yüksel Kaya Mesleki Eğitim Merkezine baltayla gelen E.Y, çocuğuna bıçak çekildiğini iddia ederek sınıfları gezmiş, kavgaya karışan öğrencileri bulamayınca okuldan ayrılmıştı.İhbar üzerine mesleki eğitim merkezine giden polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi Poligon Caddesi'nde gözaltına almış, E.Y'nin okula götürdüğü balta da ele geçirilmişti."Mala zarar verme, tehdit, hakaret ve kasten yaralama" suçlarından adli kaydı olduğu tespit edilen ve hakkında "silah bulundurma" suçundan işlem yapılan E.Y, adli makamlarca serbest bırakılmıştı.Şüpheli E.Y, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220121/ogrenciler-arasinda-cikan-kavga-sonrasi-baltayi-alip-okula-gelen-veli-benim-ogluma-bicak-ceken-kim-1052997389.html

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istanbul, saldırı, gaziosmanpaşa, okul, veli, balta