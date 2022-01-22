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İstanbul'da baltayla okula giren veli tutuklandı
İstanbul'da baltayla okula giren veli tutuklandı
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde çocuğunun bıçakla tehdit edildiğini öne sürerek baltayla okula giren ve serbest bırakıldıktan sonra savcılığın talimatıyla... 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T21:19+0300
2022-01-22T21:19+0300
türkiye
istanbul
saldırı
gaziosmanpaşa
okul
veli
balta
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Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alındıktan sonra salıverilen ve itiraz üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli E.Y, adliyeye sevk edildi.E.Y, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından cezaevine gönderildi.OlayGaziosmanpaşa'daki Yüksel Kaya Mesleki Eğitim Merkezine baltayla gelen E.Y, çocuğuna bıçak çekildiğini iddia ederek sınıfları gezmiş, kavgaya karışan öğrencileri bulamayınca okuldan ayrılmıştı.İhbar üzerine mesleki eğitim merkezine giden polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi Poligon Caddesi'nde gözaltına almış, E.Y'nin okula götürdüğü balta da ele geçirilmişti."Mala zarar verme, tehdit, hakaret ve kasten yaralama" suçlarından adli kaydı olduğu tespit edilen ve hakkında "silah bulundurma" suçundan işlem yapılan E.Y, adli makamlarca serbest bırakılmıştı.Şüpheli E.Y, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220121/ogrenciler-arasinda-cikan-kavga-sonrasi-baltayi-alip-okula-gelen-veli-benim-ogluma-bicak-ceken-kim-1052997389.html
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istanbul, saldırı, gaziosmanpaşa, okul, veli, balta

İstanbul'da baltayla okula giren veli tutuklandı

21:19 22.01.2022
© AAİstanbul'da baltayla okula gelen veli tekrar gözaltına alındı
İstanbul'da baltayla okula gelen veli tekrar gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© AA
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İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde çocuğunun bıçakla tehdit edildiğini öne sürerek baltayla okula giren ve serbest bırakıldıktan sonra savcılığın talimatıyla tekrar gözaltına alınan veli tutuklandı.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alındıktan sonra salıverilen ve itiraz üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli E.Y, adliyeye sevk edildi.
E.Y, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından cezaevine gönderildi.

Olay

Gaziosmanpaşa'daki Yüksel Kaya Mesleki Eğitim Merkezine baltayla gelen E.Y, çocuğuna bıçak çekildiğini iddia ederek sınıfları gezmiş, kavgaya karışan öğrencileri bulamayınca okuldan ayrılmıştı.
İhbar üzerine mesleki eğitim merkezine giden polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi Poligon Caddesi'nde gözaltına almış, E.Y'nin okula götürdüğü balta da ele geçirilmişti.
"Mala zarar verme, tehdit, hakaret ve kasten yaralama" suçlarından adli kaydı olduğu tespit edilen ve hakkında "silah bulundurma" suçundan işlem yapılan E.Y, adli makamlarca serbest bırakılmıştı.
Şüpheli E.Y, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınmıştı.
Balta - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
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Öğrenciler arasında çıkan kavga sonrası baltayla okula gelen veli: Benim oğluma bıçak çeken kim?
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