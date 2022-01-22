https://tr.sputniknews.com/20220122/istanbulda-isid-operasyonu-10-gozalti-1053010536.html

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da IŞİS ve El Kaide örgütlerine düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı. 22.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

işid

operasyon

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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD ve El Kaide terör örgütlerine mensup ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kent genelinde 8 ilçede belirlenen 11 adrese baskın düzenleyen polis, 10 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemenin ele geçirildiği, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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istanbul, işid, operasyon