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İstanbul'da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı
İstanbul'da IŞİS ve El Kaide örgütlerine düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD ve El Kaide terör örgütlerine mensup ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kent genelinde 8 ilçede belirlenen 11 adrese baskın düzenleyen polis, 10 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemenin ele geçirildiği, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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istanbul, işid, operasyon

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı

14:03 22.01.2022
© AAAnkara'da IŞİD operasyonu: 23 gözaltı
Ankara'da IŞİD operasyonu: 23 gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© AA
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İstanbul'da IŞİS ve El Kaide örgütlerine düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD ve El Kaide terör örgütlerine mensup ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kent genelinde 8 ilçede belirlenen 11 adrese baskın düzenleyen polis, 10 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemenin ele geçirildiği, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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