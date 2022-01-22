https://tr.sputniknews.com/20220122/kadikoyde-kar-altinda-kira-yardimi-isteyen-yasli-cift-ekipleri-harekete-gecirdi-1053006448.html

Kadıköy'de kar altında kira yardımı isteyen yaşlı çift ekipleri harekete geçirdi

Kadıköy'de kar altında kira yardımı isteyen yaşlı çift ekipleri harekete geçirdi

Sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda, Kadıköy'de yaşlı bir çiftin sokakta kar yağarken kira yardımı istediği görüldü. İstanbul Valiliğine bağlı ekipler de... 22.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-22T10:35+0300

2022-01-22T10:35+0300

2022-01-22T10:35+0300

türkiye

kadıköy

ömer çelik

kira

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İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkili olurken, sosyal medyada yayılmaya başlayan bir video herkesi hüzünlendirdi. Kadıköy'de çekildiği belirtilen görüntülerde yaşlı çiftin karlar altında "Kiramıza yardım eder misiniz?" dedikleri görüldü.Video kısa sürede çok sayıda görüntülenmeye ulaşırken, yaşlı çiftin yardım feryadını görenler destek vermek adına çifte ulaşmak için girişimlerde bulundu. Öte yandan İstanbul Valiliği ekipleri de yaşlı çifti bulmak için yoğun bir çaba harcıyor.Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "İstanbul Kadıköy'de sokakta kar altında yardım isteyen yaşlı çiftimizin bulunması için Valiliğimiz yoğun bir çalışma yürütüyor. Hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Sokakta kalan vatandaşlarımızı lütfen 155 Polis İmdat Hattına bildirelim." dedi.

türkiye

kadıköy

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kadıköy, ömer çelik, kira