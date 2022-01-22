https://tr.sputniknews.com/20220122/kazakistan-icisleri-bakanligi-teror-cinayet-ve-siddet-olaylarina-iliskin-bin-822-dava-acti-1053020621.html

Kazakistan İçişleri Bakanlığı terör, cinayet ve şiddet olaylarına ilişkin bin 822 dava açtı

Kazakistan İçişleri Bakanlığı terör, cinayet ve şiddet olaylarına ilişkin bin 822 dava açtı

Kazakistan İçişleri Bakanı Yerlan Turgumbayev, Devlet Başkanı Kasım Comert Tokayev’in devlet organlarının başkanlarıyla yaptığı toplantıda, bakanlığın terör... 22.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-22T23:15+0300

2022-01-22T23:15+0300

2022-01-22T23:15+0300

dünya

kazakistan

terör

kasım cömert tokayev

kazakistan içişleri bakanlığı

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Kazakistan Devlet Başkanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanı Yerlan Turgumbayev, ülkenin tüm bölgelerinde yürütülen operasyonel ve önleyici tedbirlerin ilerleyişi hakkında Devlet Başkanına bilgi verdi. Bakanlığın verilerine göre, yasa dışı olarak bulundurulan silahlara el konulması çalışmaları devam ediyor. Terör, cinayet, devlet görevlilerine yönelik şiddet, holiganlık, devlet binalarına saldırı ve diğer suçlarla ilgili olarak toplam bin 822 ceza davası açıldı, bunlardan 116'sı özel yetkili savcılıklara sevk edildi” denildi.Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Yermek Sagimbayev'in terör tehditlerinin etkisiz hale getirilmesi ve gelecekte önlenmesine yönelik bir mekanizma geliştirmek için alınacak önlemler hakkında bilgi verdiği kaydedilen açıklamada ayrıca, “Savunma Bakanı Ruslan Jaksılıkov, silahlı kuvvetlerin bazı birimlerinin, içişleri makamları ile birlikte terör tehdidinin ‘kırmızı’ seviyede olduğu bölgelerde düzen ve asayişi sağlamaya yönelik görevleri yerine getirmeye devam ettiğini, başta silah ve mühimmat depoları olmak üzere tüm askeri tesislerin sıkı koruma altına alındığını bildirdi” ifadelerine yer verildi.Başsavcı Gizat Nurdauletov’un terör ve şiddet olaylarının soruşturulmasına ilişkin sunduğu raporla ilgili bilgi verilen açıklamada, “Raporda yer alan verilere göre, mahkemeler 3 bin 314 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. Savcıların cezaların hafifletilmesi için verdiği bin 884 dilekçenin değerlendirmeye alınmasının ardından, bin 83 kişi tahliye edild, 490 vatandaşa verilen para cezaları da uyarı cezasına çevrildi” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Devlet Başkanı Tokayev’in raporların sunulmasının ardından ülkede meydana gelen olayların tüm koşullarının belirlenmesi ve ayrıntılı soruşturulması talimatı verdiği kaydedilerek şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

https://tr.sputniknews.com/20220121/belarus-icisleri-bakanligi-ulkemizde-kazakistan-senaryosunun-yasanmasina-izin-vermeyiz-1052960538.html

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kazakistan, terör, kasım cömert tokayev, kazakistan içişleri bakanlığı