Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220122/kazakistan-icisleri-bakanligi-teror-cinayet-ve-siddet-olaylarina-iliskin-bin-822-dava-acti-1053020621.html
Kazakistan İçişleri Bakanlığı terör, cinayet ve şiddet olaylarına ilişkin bin 822 dava açtı
Kazakistan İçişleri Bakanlığı terör, cinayet ve şiddet olaylarına ilişkin bin 822 dava açtı
Kazakistan İçişleri Bakanı Yerlan Turgumbayev, Devlet Başkanı Kasım Comert Tokayev’in devlet organlarının başkanlarıyla yaptığı toplantıda, bakanlığın terör... 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T23:15+0300
2022-01-22T23:15+0300
dünya
kazakistan
terör
kasım cömert tokayev
kazakistan içişleri bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1052479001_0:122:2744:1666_1920x0_80_0_0_0d86519dd0b3f2ae79deb46c40b1f291.jpg
Kazakistan Devlet Başkanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanı Yerlan Turgumbayev, ülkenin tüm bölgelerinde yürütülen operasyonel ve önleyici tedbirlerin ilerleyişi hakkında Devlet Başkanına bilgi verdi. Bakanlığın verilerine göre, yasa dışı olarak bulundurulan silahlara el konulması çalışmaları devam ediyor. Terör, cinayet, devlet görevlilerine yönelik şiddet, holiganlık, devlet binalarına saldırı ve diğer suçlarla ilgili olarak toplam bin 822 ceza davası açıldı, bunlardan 116'sı özel yetkili savcılıklara sevk edildi” denildi.Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Yermek Sagimbayev'in terör tehditlerinin etkisiz hale getirilmesi ve gelecekte önlenmesine yönelik bir mekanizma geliştirmek için alınacak önlemler hakkında bilgi verdiği kaydedilen açıklamada ayrıca, “Savunma Bakanı Ruslan Jaksılıkov, silahlı kuvvetlerin bazı birimlerinin, içişleri makamları ile birlikte terör tehdidinin ‘kırmızı’ seviyede olduğu bölgelerde düzen ve asayişi sağlamaya yönelik görevleri yerine getirmeye devam ettiğini, başta silah ve mühimmat depoları olmak üzere tüm askeri tesislerin sıkı koruma altına alındığını bildirdi” ifadelerine yer verildi.Başsavcı Gizat Nurdauletov’un terör ve şiddet olaylarının soruşturulmasına ilişkin sunduğu raporla ilgili bilgi verilen açıklamada, “Raporda yer alan verilere göre, mahkemeler 3 bin 314 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. Savcıların cezaların hafifletilmesi için verdiği bin 884 dilekçenin değerlendirmeye alınmasının ardından, bin 83 kişi tahliye edild, 490 vatandaşa verilen para cezaları da uyarı cezasına çevrildi” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Devlet Başkanı Tokayev’in raporların sunulmasının ardından ülkede meydana gelen olayların tüm koşullarının belirlenmesi ve ayrıntılı soruşturulması talimatı verdiği kaydedilerek şu ifadeleri kullandığı belirtildi:
https://tr.sputniknews.com/20220121/belarus-icisleri-bakanligi-ulkemizde-kazakistan-senaryosunun-yasanmasina-izin-vermeyiz-1052960538.html
kazakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1052479001_180:0:2564:1788_1920x0_80_0_0_38be92ce29b683b17b44e169dbb40d72.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kazakistan, terör, kasım cömert tokayev, kazakistan içişleri bakanlığı

Kazakistan İçişleri Bakanlığı terör, cinayet ve şiddet olaylarına ilişkin bin 822 dava açtı

23:15 22.01.2022
© Sputnik / Sputnik / Fotoğraf bankasına girKazakistan - polis
Kazakistan - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© Sputnik / Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Kazakistan İçişleri Bakanı Yerlan Turgumbayev, Devlet Başkanı Kasım Comert Tokayev’in devlet organlarının başkanlarıyla yaptığı toplantıda, bakanlığın terör, cinayet ve devlet görevlilerine karşı şiddet kullanımına ilişkin bin 822 dava açtığını belirtti.
Kazakistan Devlet Başkanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanı Yerlan Turgumbayev, ülkenin tüm bölgelerinde yürütülen operasyonel ve önleyici tedbirlerin ilerleyişi hakkında Devlet Başkanına bilgi verdi. Bakanlığın verilerine göre, yasa dışı olarak bulundurulan silahlara el konulması çalışmaları devam ediyor. Terör, cinayet, devlet görevlilerine yönelik şiddet, holiganlık, devlet binalarına saldırı ve diğer suçlarla ilgili olarak toplam bin 822 ceza davası açıldı, bunlardan 116'sı özel yetkili savcılıklara sevk edildi” denildi.
Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Yermek Sagimbayev'in terör tehditlerinin etkisiz hale getirilmesi ve gelecekte önlenmesine yönelik bir mekanizma geliştirmek için alınacak önlemler hakkında bilgi verdiği kaydedilen açıklamada ayrıca, “Savunma Bakanı Ruslan Jaksılıkov, silahlı kuvvetlerin bazı birimlerinin, içişleri makamları ile birlikte terör tehdidinin ‘kırmızı’ seviyede olduğu bölgelerde düzen ve asayişi sağlamaya yönelik görevleri yerine getirmeye devam ettiğini, başta silah ve mühimmat depoları olmak üzere tüm askeri tesislerin sıkı koruma altına alındığını bildirdi” ifadelerine yer verildi.
Başsavcı Gizat Nurdauletov’un terör ve şiddet olaylarının soruşturulmasına ilişkin sunduğu raporla ilgili bilgi verilen açıklamada, “Raporda yer alan verilere göre, mahkemeler 3 bin 314 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. Savcıların cezaların hafifletilmesi için verdiği bin 884 dilekçenin değerlendirmeye alınmasının ardından, bin 83 kişi tahliye edild, 490 vatandaşa verilen para cezaları da uyarı cezasına çevrildi” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Devlet Başkanı Tokayev’in raporların sunulmasının ardından ülkede meydana gelen olayların tüm koşullarının belirlenmesi ve ayrıntılı soruşturulması talimatı verdiği kaydedilerek şu ifadeleri kullandığı belirtildi:
“Toplumun meydana gelen olaylar hakkında spekülasyon ve varsayımlara dayanarak kanaat oluşturmasına izin vermemeliyiz. Vatandaşlar, yetkililerin yasal çerçevede ve şeffaf bir şekilde düzeni sağladığını görmelidir.”
Kazakistan - protesto - şiddet olayları - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
DÜNYA
Belarus İçişleri Bakanlığı: Ülkemizde Kazakistan senaryosunun yaşanmasına izin vermeyiz
Dün, 00:40
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce