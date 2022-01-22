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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220122/kazakistan-lideri-tokayevden-kullanilmayan-yataklara-el-koyma-ve-yeni-yatirimcilara-devretme-emri-1053002638.html
Kazakistan lideri Tokayev'den kullanılmayan yataklara el koyma ve yeni yatırımcılara devretme emri
Kazakistan lideri Tokayev'den kullanılmayan yataklara el koyma ve yeni yatırımcılara devretme emri
Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, ülkede kullanılmayan yataklara el koyarak onları işletecek yeni yatırımcılara devretme talimatı verdi. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T01:28+0300
2022-01-22T01:28+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
kazakistan
talimat
doğal kaynaklar
kasım cömert tokayev
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Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede faaliyet gösteren büyük ölçekli işletmelerin temsilcileriyle görüşme yaptı.Tokayev, görüşmede, "Doğal kaynaklarımızdan en iyi şekilde yararlanmamız gerekiyor. Hükümet tüm yatakları revizyondan geçirerek kullanılmayan yatakları tespit etmeli. Bu yataklar, yabancı ve yerel yatırımcılar çekilerek işletilmeye başlamalı" ifadelerini kullandı.Kazakistan lideri, "Eğer bir yatak gelecekte kullanılmak üzere alındıysa bu yatağa el konmalı ve para yatırmaya hazır olanlara devredilmeli" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220121/tokayev-yasanan-olaylarin-baslica-sebebi-kazakistan-vatandaslari-arasindaki-gelir-farki---1052973184.html
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kazakistan, talimat, doğal kaynaklar, kasım cömert tokayev

Kazakistan lideri Tokayev'den kullanılmayan yataklara el koyma ve yeni yatırımcılara devretme emri

01:28 22.01.2022
© AFP 2021 / VYACHESLAV OSELEDKOKasım Cömert Tokayev
Kasım Cömert Tokayev - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© AFP 2021 / VYACHESLAV OSELEDKO
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Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, ülkede kullanılmayan yataklara el koyarak onları işletecek yeni yatırımcılara devretme talimatı verdi.
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede faaliyet gösteren büyük ölçekli işletmelerin temsilcileriyle görüşme yaptı.
Tokayev, görüşmede, "Doğal kaynaklarımızdan en iyi şekilde yararlanmamız gerekiyor. Hükümet tüm yatakları revizyondan geçirerek kullanılmayan yatakları tespit etmeli. Bu yataklar, yabancı ve yerel yatırımcılar çekilerek işletilmeye başlamalı" ifadelerini kullandı.
Kazakistan lideri, "Eğer bir yatak gelecekte kullanılmak üzere alındıysa bu yatağa el konmalı ve para yatırmaya hazır olanlara devredilmeli" dedi.
Kasım Cömert Tokayev - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
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