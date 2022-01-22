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Kiev yönetimi: Zelenskiy’in 'Rusya'nın Harkov'u işgal edilebileceği' ifadeleri sadece bir örnekti
Kiev yönetimi: Zelenskiy’in 'Rusya'nın Harkov'u işgal edilebileceği' ifadeleri sadece bir örnekti
Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nikiforov, ülke lideri Vladimir Zelenskiy’in ‘Rusya'nın Harkov'u işgal edebileceği’ yönündeki sözlerinin sadece bir örnek... 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T04:43+0300
2022-01-22T04:43+0300
dünya
rusya
ukrayna
harkov
ukrayna devlet başkanlığı idaresi
vladimir zelenskiy
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü Sergey Nikiforov, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Washington Post’a verdiği röportajda, ‘Rusya'nın Harkov'u işgal edebileceği’ yönündeki sözlerinin sadece bir örnek ve varsayımsal bir senaryo olduğunu söyledi.Ülke basınına konuşan Nikiforov, “Bunu dillendirenlerin röportaj metninin tamamını okumadıklarını, sadece bir cümleyi alıntıladıklarını sanıyorum. İlgili paragrafın yeteri kadar açık olduğunu ve herhangi bir açıklamaya ihtiyaç duymadığını düşünüyorum” dedi.Sözcü, Zelenskiy’in bölgede artan gerilimden söz ettiğini belirterek, “Devlet Başkanı, gerilimin daha da artması durumunda neler olabileceği konusunda fikir yürütüyordu. Bu sadece bir örnek, varsayımsal bir senaryoydu” diye konuştu.Daha önce Zelenskiy, Washington Post’a verdiği röportajda, Moskova’nın Rusça konuşan nüfusu koruma bahanesiyle Ukrayna'nın büyük kentlerini, özellikle Harkov’u ‘igal edebileceğini’ ileri sürmüştü.Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov, Zelenskiy’in ifadelerinin ardından kent sakinlerine panik yapmamaları çağrısında bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211208/zelenskiy-nazi-isbirlikcilerinin-2-dunya-savasindaki-rolunu-ovdu-1051580271.html
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rusya, ukrayna, harkov, ukrayna devlet başkanlığı idaresi, vladimir zelenskiy

Kiev yönetimi: Zelenskiy’in 'Rusya'nın Harkov'u işgal edilebileceği' ifadeleri sadece bir örnekti

04:43 22.01.2022
© REUTERS / Stefanie LoosUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© REUTERS / Stefanie Loos
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nikiforov, ülke lideri Vladimir Zelenskiy’in ‘Rusya'nın Harkov'u işgal edebileceği’ yönündeki sözlerinin sadece bir örnek olduğunu söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü Sergey Nikiforov, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Washington Post’a verdiği röportajda, ‘Rusya'nın Harkov'u işgal edebileceği’ yönündeki sözlerinin sadece bir örnek ve varsayımsal bir senaryo olduğunu söyledi.
Ülke basınına konuşan Nikiforov, “Bunu dillendirenlerin röportaj metninin tamamını okumadıklarını, sadece bir cümleyi alıntıladıklarını sanıyorum. İlgili paragrafın yeteri kadar açık olduğunu ve herhangi bir açıklamaya ihtiyaç duymadığını düşünüyorum” dedi.
Sözcü, Zelenskiy’in bölgede artan gerilimden söz ettiğini belirterek, “Devlet Başkanı, gerilimin daha da artması durumunda neler olabileceği konusunda fikir yürütüyordu. Bu sadece bir örnek, varsayımsal bir senaryoydu” diye konuştu.
Daha önce Zelenskiy, Washington Post’a verdiği röportajda, Moskova’nın Rusça konuşan nüfusu koruma bahanesiyle Ukrayna'nın büyük kentlerini, özellikle Harkov’u ‘igal edebileceğini’ ileri sürmüştü.
Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov, Zelenskiy’in ifadelerinin ardından kent sakinlerine panik yapmamaları çağrısında bulunmuştu.
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