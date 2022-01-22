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https://tr.sputniknews.com/20220122/konya-antalya-yolunda-ulasima-kar-engeli-1053013333.html
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeli
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeli
Konya'yı Antalya'ya bağlayan kara yolunda, yoğun kar yağışı etkili oluyor. Polis, Seydişehir ilçesinden Antalya yönüne gidecek sürücülerin geçişine izin... 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T17:06+0300
2022-01-22T17:06+0300
yaşam
antalya
konya
kar
ulaşım
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İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Konya-Antalya kara yolunda, 1825 metre rakıma sahip Alacabel mevkisinde, sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.Bölgede kar kalınlığı, 1 metreye ulaştı.Geçişler kapatıldıSeydişehir ilçesi çıkışında önlem alan polis, sürücülerin Antalya yönüne geçişine izin vermiyor.Karayolları ekipleri ise bölgede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
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antalya, konya, kar, ulaşım

Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeli

17:06 22.01.2022
© AAKonya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeli
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeli - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© AA
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Konya'yı Antalya'ya bağlayan kara yolunda, yoğun kar yağışı etkili oluyor. Polis, Seydişehir ilçesinden Antalya yönüne gidecek sürücülerin geçişine izin vermiyor.
İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Konya-Antalya kara yolunda, 1825 metre rakıma sahip Alacabel mevkisinde, sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Bölgede kar kalınlığı, 1 metreye ulaştı.

Geçişler kapatıldı

Seydişehir ilçesi çıkışında önlem alan polis, sürücülerin Antalya yönüne geçişine izin vermiyor.
Karayolları ekipleri ise bölgede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
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