Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220122/malatyada-bir-taraftar-mac-sirasinda-pankart-acarak-sevgilisine-evlenme-teklifinde-bulundu-1053019390.html
Malatya'da bir taraftar maç sırasında pankart açarak sevgilisine evlenme teklifinde bulundu
Malatya'da bir taraftar maç sırasında pankart açarak sevgilisine evlenme teklifinde bulundu
Malatya’da oynanan Süper Lig 23. Hafta Yeni Malatyaspor, Beşiktaş mücadelesinde bir taraftar maç esnasında tribünden pankart açarak sevgilisine evlenme... 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T22:05+0300
2022-01-22T22:05+0300
2022-01-22T22:05+0300
yaşam
malatya
maç
pankart
evlenme teklifi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/16/1053019451_0:217:561:533_1920x0_80_0_0_53b3aa991bd396dab333309411c74895.jpg
Yeni Malatya Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor- Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı oynanırken beklenmedik bir olay yaşandı. 34 yaşındaki Murat Keser, sevgilisi Sevda Karagöz’e tribününden pankart açtırarak evlenme teklifinde bulundu.Tribünde sevgilisiyle birlikte maçı izleyen Sevda Karagöz ise pankartlı evlilik teklifini kabul etti.
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/16/1053019451_0:165:561:586_1920x0_80_0_0_7204e6eeaead3539d17099a98abbf2ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
malatya, maç, pankart, evlenme teklifi
Malatya'da bir taraftar maç sırasında pankart açarak sevgilisine evlenme teklifinde bulundu
Malatya’da oynanan Süper Lig 23. Hafta Yeni Malatyaspor, Beşiktaş mücadelesinde bir taraftar maç esnasında tribünden pankart açarak sevgilisine evlenme teklifinde bulundu.
Yeni Malatya Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor- Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı oynanırken beklenmedik bir olay yaşandı.
34 yaşındaki
Murat Keser, sevgilisi Sevda Karagöz’e tribününden pankart açtırarak evlenme teklifinde bulundu.
Tribünde sevgilisiyle birlikte maçı izleyen Sevda Karagöz ise pankartlı evlilik teklifini kabul etti.