https://tr.sputniknews.com/20220122/malatyada-bir-taraftar-mac-sirasinda-pankart-acarak-sevgilisine-evlenme-teklifinde-bulundu-1053019390.html

Malatya'da bir taraftar maç sırasında pankart açarak sevgilisine evlenme teklifinde bulundu

Malatya'da bir taraftar maç sırasında pankart açarak sevgilisine evlenme teklifinde bulundu

Malatya’da oynanan Süper Lig 23. Hafta Yeni Malatyaspor, Beşiktaş mücadelesinde bir taraftar maç esnasında tribünden pankart açarak sevgilisine evlenme... 22.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-22T22:05+0300

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yaşam

malatya

maç

pankart

evlenme teklifi

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Yeni Malatya Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor- Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı oynanırken beklenmedik bir olay yaşandı. 34 yaşındaki Murat Keser, sevgilisi Sevda Karagöz’e tribününden pankart açtırarak evlenme teklifinde bulundu.Tribünde sevgilisiyle birlikte maçı izleyen Sevda Karagöz ise pankartlı evlilik teklifini kabul etti.

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malatya, maç, pankart, evlenme teklifi