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https://tr.sputniknews.com/20220122/malatyada-bir-taraftar-mac-sirasinda-pankart-acarak-sevgilisine-evlenme-teklifinde-bulundu-1053019390.html
Malatya'da bir taraftar maç sırasında pankart açarak sevgilisine evlenme teklifinde bulundu
Malatya'da bir taraftar maç sırasında pankart açarak sevgilisine evlenme teklifinde bulundu
Malatya’da oynanan Süper Lig 23. Hafta Yeni Malatyaspor, Beşiktaş mücadelesinde bir taraftar maç esnasında tribünden pankart açarak sevgilisine evlenme... 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T22:05+0300
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yaşam
malatya
maç
pankart
evlenme teklifi
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Yeni Malatya Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor- Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı oynanırken beklenmedik bir olay yaşandı. 34 yaşındaki Murat Keser, sevgilisi Sevda Karagöz’e tribününden pankart açtırarak evlenme teklifinde bulundu.Tribünde sevgilisiyle birlikte maçı izleyen Sevda Karagöz ise pankartlı evlilik teklifini kabul etti.
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malatya, maç, pankart, evlenme teklifi

Malatya'da bir taraftar maç sırasında pankart açarak sevgilisine evlenme teklifinde bulundu

22:05 22.01.2022
© İHA / HASAN ERYILMAZYeni Malatyaspor, Beşiktaş mücadelesinde evlenme teklifi
Yeni Malatyaspor, Beşiktaş mücadelesinde evlenme teklifi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© İHA / HASAN ERYILMAZ
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Malatya’da oynanan Süper Lig 23. Hafta Yeni Malatyaspor, Beşiktaş mücadelesinde bir taraftar maç esnasında tribünden pankart açarak sevgilisine evlenme teklifinde bulundu.
Yeni Malatya Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor- Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı oynanırken beklenmedik bir olay yaşandı.
34 yaşındaki Murat Keser, sevgilisi Sevda Karagöz’e tribününden pankart açtırarak evlenme teklifinde bulundu.
Tribünde sevgilisiyle birlikte maçı izleyen Sevda Karagöz ise pankartlı evlilik teklifini kabul etti.
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