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https://tr.sputniknews.com/20220122/manchester-united-son-dakika-goluyle-kazandi-1053017332.html
Manchester United son dakika golüyle kazandı
Manchester United son dakika golüyle kazandı
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında oynanan maçta Manchester United, sahasında West Ham United'ı 1-0 mağlup etti. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T20:16+0300
2022-01-22T20:16+0300
2022-01-22T20:16+0300
spor
premier lig
west ham united
manchester united
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Old Trafford Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, Manchester temsilcisine galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Marcus Rashford attı.Ev sahibi ekip, bu galibiyetle puanını 38'e çıkardı. Üst üste ikinci yenilgisini alan West Ham United ise 37 puanda kaldı.
https://tr.sputniknews.com/20220115/manchester-city-chelsea-engelini-tek-golle-gecti-1052774180.html
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premier lig, west ham united, manchester united
Manchester United son dakika golüyle kazandı
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında oynanan maçta Manchester United, sahasında West Ham United'ı 1-0 mağlup etti.
Old Trafford Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, Manchester temsilcisine galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Marcus Rashford attı.
Ev sahibi ekip, bu galibiyetle puanını 38'e çıkardı. Üst üste ikinci yenilgisini alan West Ham United ise 37 puanda kaldı.