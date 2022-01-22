Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220122/metropol-anketi-turkiye-dis-iliskilerinde-rusya-ve-cine-oncelik-vermelidir-diyenler-yuzde-394-1053017774.html
Metropol anketi: Türkiye dış ilişkilerinde Rusya ve Çin’e öncelik vermelidir diyenler yüzde 39.4
Metropol anketi: Türkiye dış ilişkilerinde Rusya ve Çin’e öncelik vermelidir diyenler yüzde 39.4
MetroPOLL araştırma şirketi, 'Türkiye'nin Nabzı' Ocak 2022 anketinin sonuçlarını yayınladı. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T20:49+0300
2022-01-22T20:52+0300
türkiye
abd
rusya
çin
türkiye
anket
avrupa birliği
metropoll araştırma şirketi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104062/31/1040623190_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_7af583588633c49137292aee4a06640b.jpg
MetroPOLL araştırma şirketinin yaptığı 'Türkiye'nin Nabzı' Ocak 2022 anketinde katılımcılara "Türkiye, dış ilişkilerinde AB (Avrupa Birliği) ve ABD'ye mi, yoksa Rusya ve Çin'e mi öncelik vermelidir?" sorusu yöneltti."Türkiye, dış ilişkilerinde Rusya ve Çin’e öncelik vermelidir" diyenler yüzde 39.4 ile çoğunluğu oluştururken, "AB ve ABD’ye öncelik vermelidir" diyen katılımcıların oranı ise yüzde 37.5'de kaldı.Ankete göre, soruya "Fikrim yok/Cevap yok" şeklinde yanıt verenlerin oranı ise 23.1 oldu.
türkiye
rusya
çin
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104062/31/1040623190_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_701071b3edf6e3e80e83247be9974889.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, çin, türkiye, anket, avrupa birliği, metropoll araştırma şirketi

Metropol anketi: Türkiye dış ilişkilerinde Rusya ve Çin’e öncelik vermelidir diyenler yüzde 39.4

20:49 22.01.2022 (güncellendi: 20:52 22.01.2022)
© TwitterTürkiye - Rusya - ABD
Türkiye - Rusya - ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© Twitter
Abone ol
MetroPOLL araştırma şirketi, 'Türkiye'nin Nabzı' Ocak 2022 anketinin sonuçlarını yayınladı.
MetroPOLL araştırma şirketinin yaptığı 'Türkiye'nin Nabzı' Ocak 2022 anketinde katılımcılara "Türkiye, dış ilişkilerinde AB (Avrupa Birliği) ve ABD'ye mi, yoksa Rusya ve Çin'e mi öncelik vermelidir?" sorusu yöneltti.
"Türkiye, dış ilişkilerinde Rusya ve Çin’e öncelik vermelidir" diyenler yüzde 39.4 ile çoğunluğu oluştururken, "AB ve ABD’ye öncelik vermelidir" diyen katılımcıların oranı ise yüzde 37.5'de kaldı.
Ankete göre, soruya "Fikrim yok/Cevap yok" şeklinde yanıt verenlerin oranı ise 23.1 oldu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce