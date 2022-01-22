Metropol anketi: Türkiye dış ilişkilerinde Rusya ve Çin’e öncelik vermelidir diyenler yüzde 39.4

MetroPOLL araştırma şirketinin yaptığı 'Türkiye'nin Nabzı' Ocak 2022 anketinde katılımcılara "Türkiye, dış ilişkilerinde AB (Avrupa Birliği) ve ABD'ye mi, yoksa Rusya ve Çin'e mi öncelik vermelidir?" sorusu yöneltti."Türkiye, dış ilişkilerinde Rusya ve Çin’e öncelik vermelidir" diyenler yüzde 39.4 ile çoğunluğu oluştururken, "AB ve ABD’ye öncelik vermelidir" diyen katılımcıların oranı ise yüzde 37.5'de kaldı.Ankete göre, soruya "Fikrim yok/Cevap yok" şeklinde yanıt verenlerin oranı ise 23.1 oldu.
MetroPOLL araştırma şirketi, 'Türkiye'nin Nabzı' Ocak 2022 anketinin sonuçlarını yayınladı.
MetroPOLL araştırma şirketinin yaptığı 'Türkiye'nin Nabzı' Ocak 2022 anketinde katılımcılara "Türkiye, dış ilişkilerinde AB (Avrupa Birliği) ve ABD'ye mi, yoksa Rusya ve Çin'e mi öncelik vermelidir?" sorusu yöneltti.
"Türkiye, dış ilişkilerinde Rusya ve Çin’e öncelik vermelidir" diyenler yüzde 39.4 ile çoğunluğu oluştururken, "AB ve ABD’ye öncelik vermelidir" diyen katılımcıların oranı ise yüzde 37.5'de kaldı.
Ankete göre, soruya "Fikrim yok/Cevap yok" şeklinde yanıt verenlerin oranı ise 23.1 oldu.