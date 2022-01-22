https://tr.sputniknews.com/20220122/metropol-anketi-turkiye-dis-iliskilerinde-rusya-ve-cine-oncelik-vermelidir-diyenler-yuzde-394-1053017774.html

Metropol anketi: Türkiye dış ilişkilerinde Rusya ve Çin’e öncelik vermelidir diyenler yüzde 39.4

Metropol anketi: Türkiye dış ilişkilerinde Rusya ve Çin’e öncelik vermelidir diyenler yüzde 39.4

MetroPOLL araştırma şirketi, 'Türkiye'nin Nabzı' Ocak 2022 anketinin sonuçlarını yayınladı. 22.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

abd

rusya

çin

türkiye

anket

avrupa birliği

metropoll araştırma şirketi

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MetroPOLL araştırma şirketinin yaptığı 'Türkiye'nin Nabzı' Ocak 2022 anketinde katılımcılara "Türkiye, dış ilişkilerinde AB (Avrupa Birliği) ve ABD'ye mi, yoksa Rusya ve Çin'e mi öncelik vermelidir?" sorusu yöneltti."Türkiye, dış ilişkilerinde Rusya ve Çin’e öncelik vermelidir" diyenler yüzde 39.4 ile çoğunluğu oluştururken, "AB ve ABD’ye öncelik vermelidir" diyen katılımcıların oranı ise yüzde 37.5'de kaldı.Ankete göre, soruya "Fikrim yok/Cevap yok" şeklinde yanıt verenlerin oranı ise 23.1 oldu.

türkiye

rusya

çin

avrupa birliği

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abd, rusya, çin, türkiye, anket, avrupa birliği, metropoll araştırma şirketi