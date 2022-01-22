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https://tr.sputniknews.com/20220122/milasta-bir-otomobilde-degerli-tas-sinifinda-yer-alan-diaspor-tasi-ele-gecirildi--1053020235.html
Milas'ta bir otomobilde değerli taş sınıfında yer alan 'diaspor taşı' ele geçirildi
Milas'ta bir otomobilde değerli taş sınıfında yer alan 'diaspor taşı' ele geçirildi
Muğla'nın Milas ilçesinde, jandarma ekiplerinin durdurup, arama yaptığı otomobilde, değerli taş sınıfında yer alan ve izinsiz çıkarılıp, piyasaya sürülmeye... 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T23:29+0300
2022-01-22T23:30+0300
milas
değerli taş
diaspor taşı
türkiye
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın'dan Milas'a seyir halindeki otomobilde, diaspor taşı bulunduğu bilgisini aldı. Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün saat 18.30 sıralarında Söke-Milas kara yolu Selimiye Mahallesi mevkisinde, yol kontrolünde durdurulan araçtaki aramada, 835 gram diaspor taşı ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü H.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.Hollywood ünlülerinin de kullandığı, renk değiştirmesiyle bilinen diaspor taşı, dünyada sadece Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan boksit (alüminyum) madeninden çıkarılıyor. Boksit; kimya sanayi, metalürji, metal üretimi ve çimento sektöründe kullanılırken, diaspor ise takı ve mücevher sektöründe alıcı buluyor.
milas
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milas, değerli taş, diaspor taşı

Milas'ta bir otomobilde değerli taş sınıfında yer alan 'diaspor taşı' ele geçirildi

23:29 22.01.2022 (güncellendi: 23:30 22.01.2022)
© İHA diaspor (zultanit)
 diaspor (zultanit) - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© İHA
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Muğla'nın Milas ilçesinde, jandarma ekiplerinin durdurup, arama yaptığı otomobilde, değerli taş sınıfında yer alan ve izinsiz çıkarılıp, piyasaya sürülmeye çalışıldığı belirlenen 835 gram ağırlığında diaspor taşı ele geçirildi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın'dan Milas'a seyir halindeki otomobilde, diaspor taşı bulunduğu bilgisini aldı.
Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün saat 18.30 sıralarında Söke-Milas kara yolu Selimiye Mahallesi mevkisinde, yol kontrolünde durdurulan araçtaki aramada, 835 gram diaspor taşı ele geçirildi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü H.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.
Hollywood ünlülerinin de kullandığı, renk değiştirmesiyle bilinen diaspor taşı, dünyada sadece Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan boksit (alüminyum) madeninden çıkarılıyor.
Boksit; kimya sanayi, metalürji, metal üretimi ve çimento sektöründe kullanılırken, diaspor ise takı ve mücevher sektöründe alıcı buluyor.
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