https://tr.sputniknews.com/20220122/milasta-bir-otomobilde-degerli-tas-sinifinda-yer-alan-diaspor-tasi-ele-gecirildi--1053020235.html

Milas'ta bir otomobilde değerli taş sınıfında yer alan 'diaspor taşı' ele geçirildi

Milas'ta bir otomobilde değerli taş sınıfında yer alan 'diaspor taşı' ele geçirildi

Muğla'nın Milas ilçesinde, jandarma ekiplerinin durdurup, arama yaptığı otomobilde, değerli taş sınıfında yer alan ve izinsiz çıkarılıp, piyasaya sürülmeye... 22.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-22T23:29+0300

2022-01-22T23:29+0300

2022-01-22T23:30+0300

milas

değerli taş

diaspor taşı

türkiye

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın'dan Milas'a seyir halindeki otomobilde, diaspor taşı bulunduğu bilgisini aldı. Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün saat 18.30 sıralarında Söke-Milas kara yolu Selimiye Mahallesi mevkisinde, yol kontrolünde durdurulan araçtaki aramada, 835 gram diaspor taşı ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü H.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.Hollywood ünlülerinin de kullandığı, renk değiştirmesiyle bilinen diaspor taşı, dünyada sadece Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan boksit (alüminyum) madeninden çıkarılıyor. Boksit; kimya sanayi, metalürji, metal üretimi ve çimento sektöründe kullanılırken, diaspor ise takı ve mücevher sektöründe alıcı buluyor.

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milas, değerli taş, diaspor taşı