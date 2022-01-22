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https://tr.sputniknews.com/20220122/misir-ve-fransadan-akdenizde-ortak-askeri-tatbikat-1053018818.html
Mısır ve Fransa’dan Akdeniz’de ortak askeri tatbikat
Mısır ve Fransa’dan Akdeniz’de ortak askeri tatbikat
Mısır ve Fransa deniz kuvvetlerinin Akdeniz'de ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T21:31+0300
2022-01-22T21:31+0300
dünya
fransa
mısır
tatbikat
deniz
ortak tatbikat
garip abdulhafiz
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Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz, Mısır ve Fransa'nın savaş gemilerinin Akdeniz’de tatbikat yaptığını duyurdu.Abdulhafiz, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, tatbikata Mısır deniz kuvvetlerinden “Port Said” fırkateyni, Fransa donanmasından da “La Provence” fırkateyninin katıldığını aktardı.Abdulhafiz, tatbikat kapsamında Akdeniz’de havadan ve denizden gelebilecek tehditlere karşı çeşitli manevraların gerçekleştirildiğini belirtti.Abdulhafiz ayrıca tatbikatın “Mısır Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığının dost ülkelerin silahlı kuvvetleriyle eğitim seviyesini yükseltme ve karşılıklı deneyim alışverişinde bulunma planı” çerçevesinde düzenlendiğini ifade etti.Açıklamada tatbikatın ne zaman yapıldığı ve süresine ilişkin net bilgi verilmedi.Mısır ve Fransa son olarak Kızıldeniz’de 18 Kasım 2021’de ortak deniz tatbikatı gerçekleştirmişti
https://tr.sputniknews.com/20220109/misir-ve-abdden-kizildenizde-ortak-deniz-tatbikati-1052556360.html
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fransa, mısır, tatbikat, deniz, ortak tatbikat, garip abdulhafiz

Mısır ve Fransa’dan Akdeniz’de ortak askeri tatbikat

21:31 22.01.2022
© Twitter/Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip AbdulhafizMısır ve Fransa deniz kuvvetlerinin Akdeniz'de ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi.
Mısır ve Fransa deniz kuvvetlerinin Akdeniz'de ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© Twitter/Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz
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Mısır ve Fransa deniz kuvvetlerinin Akdeniz'de ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi.
Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz, Mısır ve Fransa'nın savaş gemilerinin Akdeniz’de tatbikat yaptığını duyurdu.
Abdulhafiz, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, tatbikata Mısır deniz kuvvetlerinden “Port Said” fırkateyni, Fransa donanmasından da “La Provence” fırkateyninin katıldığını aktardı.
Abdulhafiz, tatbikat kapsamında Akdeniz’de havadan ve denizden gelebilecek tehditlere karşı çeşitli manevraların gerçekleştirildiğini belirtti.
Abdulhafiz ayrıca tatbikatın “Mısır Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığının dost ülkelerin silahlı kuvvetleriyle eğitim seviyesini yükseltme ve karşılıklı deneyim alışverişinde bulunma planı” çerçevesinde düzenlendiğini ifade etti.
Açıklamada tatbikatın ne zaman yapıldığı ve süresine ilişkin net bilgi verilmedi.
Mısır ve Fransa son olarak Kızıldeniz’de 18 Kasım 2021’de ortak deniz tatbikatı gerçekleştirmişti
Kızıldeniz, ABD-Mısır tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
SAVUNMA
Mısır ve ABD’den Kızıldeniz’de ortak deniz tatbikatı
9 Ocak, 19:18
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