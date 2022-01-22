Mücahit Toraman katilleriyle fotoğraf çektirmiş

Olay 12 Ocak günü saat 08.30 sıralarında Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın aktardığı habere göre, poğaça almak için fırına giden Mücahit Toraman, yemek için otomobille dışarı çıkan husumetlisi Rıfat Ö. ile arkadaşları Gökhan Ö. ve Tarık B. ile karşılaştı. Otomobilden inen Rıfat Ö. ile Toraman tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar birbirine tabancayla ateş etti.Bu durumu gören Gökhan Ö’de otomobilden inip Toraman’a doğru ateş etmeye başladı. Toraman vurularak kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi yeniden olay yerine gelen şüpheliler, otomobille Toraman’ı bir özel hastaneye bırakıp kayıplara karıştı.Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mücahit Toraman’ın katiliyle yan yana olduğu bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta Toraman’ın husumetlisi Rıfat Ö. ve katili Gökhan Ö. ile yemek masasında oturduğu görüldü.
Adana’da fırında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mücahit Toraman'ın kendisini vuran şahıslarla birlikte fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı.
Olay 12 Ocak günü saat 08.30 sıralarında Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi.
İHA'nın aktardığı habere göre, poğaça almak için fırına giden Mücahit Toraman, yemek için otomobille dışarı çıkan husumetlisi Rıfat Ö. ile arkadaşları Gökhan Ö. ve Tarık B. ile karşılaştı. Otomobilden inen Rıfat Ö. ile Toraman tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar birbirine tabancayla ateş etti.
Bu durumu gören Gökhan Ö’de otomobilden inip Toraman’a doğru ateş etmeye başladı.
Toraman vurularak kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi yeniden olay yerine gelen şüpheliler, otomobille Toraman’ı bir özel hastaneye bırakıp kayıplara karıştı.
Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mücahit Toraman’ın katiliyle yan yana olduğu bir fotoğraf ortaya çıktı.
Fotoğrafta Toraman’ın husumetlisi Rıfat Ö. ve katili Gökhan Ö. ile yemek masasında oturduğu görüldü.