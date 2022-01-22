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https://tr.sputniknews.com/20220122/ohal-komisyonunun-gorev-suresi-1-yil-uzatildi-1053002252.html
OHAL Komisyonu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı
OHAL Komisyonu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla karar Resmi Gazete'de yayınlandı. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
recep tayyip erdoğan
resmi gazete
ohal komisyonu
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Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı. Komisyonun görev süresini uzatma kararı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlandı.Komisyonun görevi 23 Ocak 2022 tarihinde sona erecekti.Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, 23 Ocak 2017’de kuruldu, 22 Mayıs 2017’de ise göreve başladı.
https://tr.sputniknews.com/20220122/resmi-gazetede-yayinlandi-turkiyeden-afganistan-icin-yardim-kampanyasi-1053001790.html
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recep tayyip erdoğan, resmi gazete, ohal komisyonu

OHAL Komisyonu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı

00:54 22.01.2022 (güncellendi: 00:55 22.01.2022)
© AAOHAL Komisyonu, belge
OHAL Komisyonu, belge - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© AA
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Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı. Komisyonun görev süresini uzatma kararı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlandı.
Komisyonun görevi 23 Ocak 2022 tarihinde sona erecekti.
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, 23 Ocak 2017’de kuruldu, 22 Mayıs 2017’de ise göreve başladı.
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