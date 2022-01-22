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Ozan Çolakoğlu'ndan eşi Gülşen'e destek: Rahatsız olan mekana gelmez
Ozan Çolakoğlu'ndan eşi Gülşen'e destek: Rahatsız olan mekana gelmez
Şarkıcı Gülşen, son dönemde tercih ettiği sahne kıyafetleriyle ilgili hem meslektaşları hem de bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilmişti... 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T12:18+0300
2022-01-22T12:18+0300
yaşam
gülşen
kıyafet
ozan çolakoğlu
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Ozan Çolakoğlu, Sarıyer’de bir parkta objektiflere yansıdı. Gezinti yaptıktan sonra çayıyla basın mensuplarına poz veren besteci Ozan Çolakoğlu, son günlerde gündemden düşmeyen şarkıcı eşi Gülşen hakkında açıklamalarda bulundu.Eşi için “Ben karışmıyorum onun işidir saygı duyuyorum. Ne yapacağını bilecek olgunlukta” ifadesini kullanan Çolakoğlu, yapılan olumsuz yorumlardan rahatsızlık duymadığını söyledi.Çolakoğlu şöyle konuştu; “Biz normal işimizi yapıyoruz, ortalık kendi kendine kaynıyor. Gülşen işini yapıyor insanlar konuşuyor. Huzursuz etmiyor bizi ilgilenmedikçe bir şey etkilemiyor. Ben yapı olarak Gülşen ya da başka insanın yaptığı işi eleştirmeyi doğru bulmuyorum. Herkes kendi hayatından sorumlu herkes kendi işine baksın."Çolakoğlu “Sizce sahnede dekoltenin bir sınırı olmalı mı?” sorusu üzerine “Kime göre kimi baz alacaksın? Biri öyle biri böyle diyor. Burada merci kim? Bana göre merci oraya, o mekana gelen insanlar. Onlar rahatsız olmuyorsa ve memnunsa sıkıntı yoksa başkalarına ne bundan? Rahatsız olan o mekana gelmez, Gülşen’i sosyal medyadan takip etmez yani bitti. O kadar basit. Ben ilgilenmediğim konulara bakmıyorum sosyal medyada” yanıtını verdi.Ünlü aranjör, eleştirileri duymak yerine işi ve ailesiyle vakit geçirmeyi tercih ettiğini sözlerine ekleyip, yaşananları “Bu yaşananlar bana fantastik ve gereksiz geliyor. Ben işime, aileme odakladım, öyle yaşıyorum. Bunlar için oraya harcayacak enerjim de yok” diye değerlendirdi.Türkücü İzzet Yıldızhan'ın Gülşen'i kastederek "Külotla da sahneye çıkmasınlar" demesi tartışmalara yol açarken, Gülşen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir sıfatın kölesi değilim. Kimseye ait değilim. Ben kendimim. Kendime aidim" demişti.
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gülşen, kıyafet, ozan çolakoğlu

Ozan Çolakoğlu'ndan eşi Gülşen'e destek: Rahatsız olan mekana gelmez

12:18 22.01.2022
© İHAŞarkıcı Gülşen
Şarkıcı Gülşen - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© İHA
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Şarkıcı Gülşen, son dönemde tercih ettiği sahne kıyafetleriyle ilgili hem meslektaşları hem de bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilmişti. Aranjör Ozan Çolakoğlu, eşi Gülşen’e destek çıktı. Çolakoğlu, "Rahatsız olan o mekana gelmez, Gülşen’i sosyal medyadan takip etmez" dedi.
Ozan Çolakoğlu, Sarıyer’de bir parkta objektiflere yansıdı. Gezinti yaptıktan sonra çayıyla basın mensuplarına poz veren besteci Ozan Çolakoğlu, son günlerde gündemden düşmeyen şarkıcı eşi Gülşen hakkında açıklamalarda bulundu.
Eşi için “Ben karışmıyorum onun işidir saygı duyuyorum. Ne yapacağını bilecek olgunlukta” ifadesini kullanan Çolakoğlu, yapılan olumsuz yorumlardan rahatsızlık duymadığını söyledi.
Çolakoğlu şöyle konuştu; “Biz normal işimizi yapıyoruz, ortalık kendi kendine kaynıyor. Gülşen işini yapıyor insanlar konuşuyor. Huzursuz etmiyor bizi ilgilenmedikçe bir şey etkilemiyor. Ben yapı olarak Gülşen ya da başka insanın yaptığı işi eleştirmeyi doğru bulmuyorum. Herkes kendi hayatından sorumlu herkes kendi işine baksın."
Çolakoğlu “Sizce sahnede dekoltenin bir sınırı olmalı mı?” sorusu üzerine “Kime göre kimi baz alacaksın? Biri öyle biri böyle diyor. Burada merci kim? Bana göre merci oraya, o mekana gelen insanlar. Onlar rahatsız olmuyorsa ve memnunsa sıkıntı yoksa başkalarına ne bundan? Rahatsız olan o mekana gelmez, Gülşen’i sosyal medyadan takip etmez yani bitti. O kadar basit. Ben ilgilenmediğim konulara bakmıyorum sosyal medyada” yanıtını verdi.
Ünlü aranjör, eleştirileri duymak yerine işi ve ailesiyle vakit geçirmeyi tercih ettiğini sözlerine ekleyip, yaşananları “Bu yaşananlar bana fantastik ve gereksiz geliyor. Ben işime, aileme odakladım, öyle yaşıyorum. Bunlar için oraya harcayacak enerjim de yok” diye değerlendirdi.
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın Gülşen'i kastederek "Külotla da sahneye çıkmasınlar" demesi tartışmalara yol açarken, Gülşen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir sıfatın kölesi değilim. Kimseye ait değilim. Ben kendimim. Kendime aidim" demişti.
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