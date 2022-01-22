https://tr.sputniknews.com/20220122/ozpeynirci-otomotiv-fabrikalarinda-dogalgaz-kaynakli-elektrik-kesintileri-nedeniyle-uretim-duracak-1053016380.html

Özpeynirci: Otomotiv fabrikalarında, doğalgaz kaynaklı elektrik kesintileri nedeniyle üretim duracak

Özpeynirci: Otomotiv fabrikalarında, doğalgaz kaynaklı elektrik kesintileri nedeniyle üretim duracak

Otomotiv sektörü uzmanı gazeteci Emre Özpeynirci, tüm otomotiv fabrikalarında bu hafta üretimin duracağını öne sürdü. Özpeynirci, " ürkiye’deki tüm otomotiv... 22.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-22T19:32+0300

2022-01-22T19:32+0300

2022-01-22T19:32+0300

türkiye

otomotiv

sanayi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğalgaza dayalı elektrik santrallerine gaz verilememesi kaynaklı olarak sanayi kuruluşlarına elektrik kısıtlaması yapılacağını duyurdu. Kararın ardından, gazeteci Özpeynirci, "Durum çok kötü. Türkiye’deki tüm otomotiv fabrikaları bu hafta içerisinde açıklanan doğalgaz kaynaklı elektrik kesintileri ve devam eden tedarik problemleri nedeniyle üretimlerine ara vereceklermiş" değerlendirmesinde bulundu.Özpeynirci, Twitter'dan yaptığı değerlendirmede şu ifadelerle devam etti:Tedarik sanayi de ana sanayi ile eş zamanlı blok şekilde durabilir. Otomotiv ana ve yan sanayi eş zamanlı üretim duruşu için çalışıyor şu anda. Her şey çok karışık. Şehirler bazında üretim duruşlarında farklı tarihler ve uygulamalar var. Ama herkesin eş zamanlı durması daha mantıklı görünüyor.Otomotiv ana ve yan sanayi eş zamanlı üretim duruşu için çalışıyor şu anda.Herşey çok karışık. Şehirler bazında üretim duruşlarında farklı tarihler ve uygulamalar var. Ama herkesin eş zamanlı durması daha mantıklı görünüyor.Tüm sanayi yoğun bir şekilde çözüm için çalışıyor. Hükümet kanadından elektrik kesintilerini en azından 3’ten 2 güne indirmek için mücadele ediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220120/enerji-bakanligi-sanayi-tesislerinin-elektrik-tuketiminde-kisitlamaya-gidilecek-1052949898.html

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otomotiv, sanayi