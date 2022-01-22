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https://tr.sputniknews.com/20220122/papa-istismar-magdurlarina-adaleti-saglama-taahhudunu-surduruyoruz-1053004076.html
Papa: İstismar mağdurlarına adaleti sağlama taahhüdünü sürdürüyoruz
Papa: İstismar mağdurlarına adaleti sağlama taahhüdünü sürdürüyoruz
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Katolik Kilisesi mensuplarınca yapılan suistimallerin mağdurlarına adaleti yerine getirme... 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T03:05+0300
2022-01-22T03:05+0300
dünya
vatikan
papa francis
çocuk istismarı
rapor
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Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Münih ve Freising Başpiskoposluğunda geçmişte yaşanan cinsel taciz ve istismara ilişkin dün yayınlanan raporun ardından İnanç Doktrini Kongregrasyonu üyelerini Vatikan'daki kabulünde bu konuya değindi.Papa Franciscus, konuşmasında, "Kilise, kendi mensuplarının yaptığı suistimallerin mağdurlarına adaleti sağlama taahhüdünü kararlı şekilde sürdürüyor" dedi.Bu hususta kilise bünyesinde bazı kanuni düzenlemelerde değişiklikler yaptığını ifade eden Papa, yargının tek başına bu fenomeni durdurmak için yeterli olamayacağını ancak adaletin yeniden tesisi, skandalın onarılması ve suçlunun ıslahı için gerekli olduğunu kaydetti.Almanya'da Münih ve Freising Başpiskoposu Kardinal Reinhard Marx da Münih Başpiskoposluğunda yaşanan taciz skandalından dolayı özür dilemişti.Münih ve Freising Başpiskoposluğundan yapılan açıklamada, kilisedeki cinsel istismarı araştırmak için görevlendirilen Westpfahl Spilker Wastl adlı avukatlık şirketinin hazırladığı raporda, 1945-2019'da kiliselerde en az 497 taciz vakası gerçekleştiği, taciz iddialarına rağmen rahip ve diyakozların kilisede görev yapmasına izin verildiği belirtildi.Rapora göre, mağdurların 247'sini erkek, 182'sini kız çocukları oluştururken, 68 çocuğun ise kimliği bilinmiyor. Olaylardan etkilenenlerin çoğunu 8-14 yaşlarındaki çocuklar oluşturuyor.Uzmanlara göre, suçlamalarla bağlantılı 173'ü rahip ve 9'u diyakoz olmak üzere 235 kişi bulunuyor.Raporda Katolik dünyasının önceki ruhani lideri Emerit Papa 16. Benediktus, Münih Başpiskoposu olduğu dönemde 4 olaya ilişkin harekete geçmeyerek istismarın üstünü örtmek ve doğruları söylememekle suçlanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220102/papa-francis-kadina-siddet-tanriya-hakarettir-1052321133.html
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vatikan, papa francis, çocuk istismarı, rapor

Papa: İstismar mağdurlarına adaleti sağlama taahhüdünü sürdürüyoruz

03:05 22.01.2022
© REUTERS / Remo CasilliKatoliklerin 'Ölüler Günü' münasebetiyle asker mezarığı ziyaret eden Papa Francis, tüm silah şirketlerine 'Artık durun' çağrısı yaptı.
Katoliklerin 'Ölüler Günü' münasebetiyle asker mezarığı ziyaret eden Papa Francis, tüm silah şirketlerine 'Artık durun' çağrısı yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© REUTERS / Remo Casilli
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Katolik Kilisesi mensuplarınca yapılan suistimallerin mağdurlarına adaleti yerine getirme taahhüdünü kararlı şekilde takip ettiklerini söyledi.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Münih ve Freising Başpiskoposluğunda geçmişte yaşanan cinsel taciz ve istismara ilişkin dün yayınlanan raporun ardından İnanç Doktrini Kongregrasyonu üyelerini Vatikan'daki kabulünde bu konuya değindi.
Papa Franciscus, konuşmasında, "Kilise, kendi mensuplarının yaptığı suistimallerin mağdurlarına adaleti sağlama taahhüdünü kararlı şekilde sürdürüyor" dedi.
Bu hususta kilise bünyesinde bazı kanuni düzenlemelerde değişiklikler yaptığını ifade eden Papa, yargının tek başına bu fenomeni durdurmak için yeterli olamayacağını ancak adaletin yeniden tesisi, skandalın onarılması ve suçlunun ıslahı için gerekli olduğunu kaydetti.
Almanya'da Münih ve Freising Başpiskoposu Kardinal Reinhard Marx da Münih Başpiskoposluğunda yaşanan taciz skandalından dolayı özür dilemişti.
Münih ve Freising Başpiskoposluğundan yapılan açıklamada, kilisedeki cinsel istismarı araştırmak için görevlendirilen Westpfahl Spilker Wastl adlı avukatlık şirketinin hazırladığı raporda, 1945-2019'da kiliselerde en az 497 taciz vakası gerçekleştiği, taciz iddialarına rağmen rahip ve diyakozların kilisede görev yapmasına izin verildiği belirtildi.
Rapora göre, mağdurların 247'sini erkek, 182'sini kız çocukları oluştururken, 68 çocuğun ise kimliği bilinmiyor. Olaylardan etkilenenlerin çoğunu 8-14 yaşlarındaki çocuklar oluşturuyor.
Uzmanlara göre, suçlamalarla bağlantılı 173'ü rahip ve 9'u diyakoz olmak üzere 235 kişi bulunuyor.
Raporda Katolik dünyasının önceki ruhani lideri Emerit Papa 16. Benediktus, Münih Başpiskoposu olduğu dönemde 4 olaya ilişkin harekete geçmeyerek istismarın üstünü örtmek ve doğruları söylememekle suçlanıyor.
Vatikan'daki yeni yıl ayininde konuşan Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
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