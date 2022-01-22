https://tr.sputniknews.com/20220122/park-halindeki-otobuste-yangin-sofor-yanmaktan-son-anda-kurtuldu-1053019189.html

Park halindeki otobüste yangın: Şoför yanmaktan son anda kurtuldu

Park halindeki otobüste yangın: Şoför yanmaktan son anda kurtuldu

İstanbul'da park halindeki bir yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Motor kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm otobüsü kaplarken... 22.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-22T21:52+0300

2022-01-22T21:52+0300

2022-01-22T21:52+0300

türkiye

yangın

esenyurt

otobüs

şoför

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İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen olayda, Kadir İbaç’a ait park halinde bulunan otobüsün motor kısmında yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangın, tüm aracı sararken sıcaklığa dayanamayan camlar patladı. Aleveler içinde olan otobüsün içinde uyuyan şoför ise çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarıldı. Aracın alevler içerisinde olduğunu gören şoför göz yaşlarına hakim olamayarak baygınlık geçirirken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Aracın alev topuna döndüğü o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. “Şoför uyuyordu biz dışarı çıkardık” Yaşanan olay anlarını anlatan Muhammet Başkan, “Ben burada esnafım. Aracın motor kısmında yangın çıktığını gördüm. O sırada yangın büyüdü ve ben etraftakilere otobüsün arka camını kırmalarını söyledim. Kısa süre sonra da zaten camlar alevlerin etkisi ile patladı. O sırada içeride aracın şoförü uyuyordu, hemen adamı dışarı çıkardık. Tabi heyecan ile adam bayıldı. Biz adamla uğraşırken arka tarafta patlama oldu. Sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü” diyerek olay anlarını anlattı.

türkiye

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yangın, esenyurt, otobüs, şoför