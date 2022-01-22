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https://tr.sputniknews.com/20220122/park-halindeki-otobuste-yangin-sofor-yanmaktan-son-anda-kurtuldu-1053019189.html
Park halindeki otobüste yangın: Şoför yanmaktan son anda kurtuldu
Park halindeki otobüste yangın: Şoför yanmaktan son anda kurtuldu
İstanbul'da park halindeki bir yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Motor kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm otobüsü kaplarken... 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T21:52+0300
2022-01-22T21:52+0300
türkiye
yangın
esenyurt
otobüs
şoför
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İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen olayda, Kadir İbaç’a ait park halinde bulunan otobüsün motor kısmında yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangın, tüm aracı sararken sıcaklığa dayanamayan camlar patladı. Aleveler içinde olan otobüsün içinde uyuyan şoför ise çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarıldı. Aracın alevler içerisinde olduğunu gören şoför göz yaşlarına hakim olamayarak baygınlık geçirirken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Aracın alev topuna döndüğü o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. “Şoför uyuyordu biz dışarı çıkardık” Yaşanan olay anlarını anlatan Muhammet Başkan, “Ben burada esnafım. Aracın motor kısmında yangın çıktığını gördüm. O sırada yangın büyüdü ve ben etraftakilere otobüsün arka camını kırmalarını söyledim. Kısa süre sonra da zaten camlar alevlerin etkisi ile patladı. O sırada içeride aracın şoförü uyuyordu, hemen adamı dışarı çıkardık. Tabi heyecan ile adam bayıldı. Biz adamla uğraşırken arka tarafta patlama oldu. Sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü” diyerek olay anlarını anlattı.
türkiye
esenyurt
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yangın, esenyurt, otobüs, şoför

Park halindeki otobüste yangın: Şoför yanmaktan son anda kurtuldu

21:52 22.01.2022
© ERDAL CAN İÇELLİ - HAKAN POLAT - MERT YILDIRIM-AW524586Park halindeki otobüste yangın
Park halindeki otobüste yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© ERDAL CAN İÇELLİ - HAKAN POLAT - MERT YILDIRIM-AW524586
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İstanbul'da park halindeki bir yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Motor kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm otobüsü kaplarken, içeride uyuyan şoför yanmaktan son anda kurtuldu.
İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen olayda, Kadir İbaç’a ait park halinde bulunan otobüsün motor kısmında yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangın, tüm aracı sararken sıcaklığa dayanamayan camlar patladı.
Aleveler içinde olan otobüsün içinde uyuyan şoför ise çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarıldı. Aracın alevler içerisinde olduğunu gören şoför göz yaşlarına hakim olamayarak baygınlık geçirirken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.
Aracın alev topuna döndüğü o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
“Şoför uyuyordu biz dışarı çıkardık” Yaşanan olay anlarını anlatan Muhammet Başkan, “Ben burada esnafım. Aracın motor kısmında yangın çıktığını gördüm. O sırada yangın büyüdü ve ben etraftakilere otobüsün arka camını kırmalarını söyledim. Kısa süre sonra da zaten camlar alevlerin etkisi ile patladı. O sırada içeride aracın şoförü uyuyordu, hemen adamı dışarı çıkardık. Tabi heyecan ile adam bayıldı. Biz adamla uğraşırken arka tarafta patlama oldu. Sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü” diyerek olay anlarını anlattı.
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