https://tr.sputniknews.com/20220122/putin-ve-pasinyan-kgao-kapsaminda-isbirligini-konustu-1053010399.html

Putin ve Paşinyan, KGAÖ kapsamında işbirliğini konuştu

Putin ve Paşinyan, KGAÖ kapsamında işbirliğini konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamındaki işbirliğinin artırılmasına... 22.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-22T13:57+0300

2022-01-22T13:57+0300

2022-01-22T13:57+0300

dünya

rusya

ermenistan

vladimir putin

azerbaycan

kremlin

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

politika

nikol paşinyan

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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin ve Paşinyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Taraflar görüşmede KGAÖ kapsamındaki işbirliğini artırma olasılıklarını ele aldı. Paşinyan’ın talebi üzerine Putin, ABD ve müttefikleri ile yürütülen güvenlik görüşmelerinin gidişatı hakkında kısaca bilgi verdi.İkili ayrıca, Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya liderlerinin 9 Kasım 2020’de vardığı anlaşmaların uygulanması ve Ermenistan-Azerbaycan sınırının belirlenmesine ilişkin konuları ele aldı.Görüşme, Ermenistan tarafının girişimiyle başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220112/putin-ve-pasinyan-kgao-baris-gucleri-kazakistandaki-durumun-normallesmesini-sagladi-1052662314.html

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rusya, ermenistan, vladimir putin, azerbaycan, kremlin, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), politika, nikol paşinyan