https://tr.sputniknews.com/20220122/putin-ve-pasinyan-kgao-kapsaminda-isbirligini-konustu-1053010399.html
Putin ve Paşinyan, KGAÖ kapsamında işbirliğini konuştu
Putin ve Paşinyan, KGAÖ kapsamında işbirliğini konuştu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamındaki işbirliğinin artırılmasına... 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T13:57+0300
2022-01-22T13:57+0300
2022-01-22T13:57+0300
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rusya
ermenistan
vladimir putin
azerbaycan
kremlin
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
politika
nikol paşinyan
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin ve Paşinyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Taraflar görüşmede KGAÖ kapsamındaki işbirliğini artırma olasılıklarını ele aldı. Paşinyan’ın talebi üzerine Putin, ABD ve müttefikleri ile yürütülen güvenlik görüşmelerinin gidişatı hakkında kısaca bilgi verdi.İkili ayrıca, Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya liderlerinin 9 Kasım 2020’de vardığı anlaşmaların uygulanması ve Ermenistan-Azerbaycan sınırının belirlenmesine ilişkin konuları ele aldı.Görüşme, Ermenistan tarafının girişimiyle başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220112/putin-ve-pasinyan-kgao-baris-gucleri-kazakistandaki-durumun-normallesmesini-sagladi-1052662314.html
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rusya, ermenistan, vladimir putin, azerbaycan, kremlin, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), politika, nikol paşinyan
Putin ve Paşinyan, KGAÖ kapsamında işbirliğini konuştu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamındaki işbirliğinin artırılmasına ilişkin olasılıkları konuştu.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin ve Paşinyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Taraflar görüşmede KGAÖ kapsamındaki işbirliğini artırma olasılıklarını ele aldı. Paşinyan’ın talebi üzerine Putin, ABD ve müttefikleri ile yürütülen güvenlik görüşmelerinin gidişatı hakkında kısaca bilgi verdi.
İkili ayrıca, Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya liderlerinin 9 Kasım 2020’de vardığı anlaşmaların uygulanması ve Ermenistan-Azerbaycan sınırının belirlenmesine ilişkin konuları ele aldı.
Görüşme, Ermenistan tarafının girişimiyle başlatıldı.