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Resmi Gazete'de yayınlandı: Türkiye'den Afganistan için yardım kampanyası
Resmi Gazete'de yayınlandı: Türkiye'den Afganistan için yardım kampanyası
Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Afganistan'a yardım kampanyası başlatıldı. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T00:35+0300
2022-01-22T00:37+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
afganistan
resmi gazete
yardım kampanyası
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan karar doğrultusunda Afganistan'a yardım kampanyası başlatıldı.Kararda şu ifadelere yer verildi:"Afganistan'da insani yardıma muhtaç sivil halka temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için destek olunması amacıyla yardım kampanyası başlatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5902 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.Yardım kampanyası ve görevlendirme MADDE 1- (1) Afganistan'da açlık ve soğuk kış şartları nedeniyle insani yardıma muhtaç sivil halka temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için destek olunması amacıyla yardım kampanyası başlatılması kararlaştırılmış ve söz konusu insani yardım kampanyasının koordinasyonunu yapmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevlendirilmiştir. (2) Kampanya kapsamında valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca kamu bankaları ve/veya özel bankalar nezdinde açılacak hesaplar anılan Başkanlık tarafından duyurulur. (3) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Afganistan'a yardım kampanyası için 20/1/2022 tarihinden itibaren kamu bankaları ve/veya özel bankalar nezdinde açtırılan hesaplara yapılmış/yapılacak bağışlar da insani yardım kampanyası kapsamında değerlendirilir."
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recep tayyip erdoğan, afganistan, resmi gazete, yardım kampanyası

Resmi Gazete'de yayınlandı: Türkiye'den Afganistan için yardım kampanyası

00:35 22.01.2022 (güncellendi: 00:37 22.01.2022)
© AABM: Taliban, Afganistan'da çocuk felci aşısı kampanyasını kabul etti
BM: Taliban, Afganistan'da çocuk felci aşısı kampanyasını kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© AA
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Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Afganistan'a yardım kampanyası başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan karar doğrultusunda Afganistan'a yardım kampanyası başlatıldı.
Kararda şu ifadelere yer verildi:
"Afganistan'da insani yardıma muhtaç sivil halka temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için destek olunması amacıyla yardım kampanyası başlatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5902 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.
Yardım kampanyası ve görevlendirme MADDE 1- (1) Afganistan'da açlık ve soğuk kış şartları nedeniyle insani yardıma muhtaç sivil halka temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için destek olunması amacıyla yardım kampanyası başlatılması kararlaştırılmış ve söz konusu insani yardım kampanyasının koordinasyonunu yapmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevlendirilmiştir. (2) Kampanya kapsamında valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca kamu bankaları ve/veya özel bankalar nezdinde açılacak hesaplar anılan Başkanlık tarafından duyurulur. (3) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Afganistan'a yardım kampanyası için 20/1/2022 tarihinden itibaren kamu bankaları ve/veya özel bankalar nezdinde açtırılan hesaplara yapılmış/yapılacak bağışlar da insani yardım kampanyası kapsamında değerlendirilir."
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