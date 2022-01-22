https://tr.sputniknews.com/20220122/resmi-gazetede-yayinlandi-turkiyeden-afganistan-icin-yardim-kampanyasi-1053001790.html

Resmi Gazete'de yayınlandı: Türkiye'den Afganistan için yardım kampanyası

Resmi Gazete'de yayınlandı: Türkiye'den Afganistan için yardım kampanyası

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Afganistan'a yardım kampanyası başlatıldı. 22.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-22T00:35+0300

2022-01-22T00:35+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

afganistan

resmi gazete

yardım kampanyası

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan karar doğrultusunda Afganistan'a yardım kampanyası başlatıldı.Kararda şu ifadelere yer verildi:"Afganistan'da insani yardıma muhtaç sivil halka temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için destek olunması amacıyla yardım kampanyası başlatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5902 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.Yardım kampanyası ve görevlendirme MADDE 1- (1) Afganistan'da açlık ve soğuk kış şartları nedeniyle insani yardıma muhtaç sivil halka temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için destek olunması amacıyla yardım kampanyası başlatılması kararlaştırılmış ve söz konusu insani yardım kampanyasının koordinasyonunu yapmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevlendirilmiştir. (2) Kampanya kapsamında valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca kamu bankaları ve/veya özel bankalar nezdinde açılacak hesaplar anılan Başkanlık tarafından duyurulur. (3) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Afganistan'a yardım kampanyası için 20/1/2022 tarihinden itibaren kamu bankaları ve/veya özel bankalar nezdinde açtırılan hesaplara yapılmış/yapılacak bağışlar da insani yardım kampanyası kapsamında değerlendirilir."

türkiye

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recep tayyip erdoğan, afganistan, resmi gazete, yardım kampanyası