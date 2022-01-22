Rogozin: Rus kozmonot Çub’a ABD vizesi verilmemesi konusunu NASA başkanına soracağım

Sputnik’e konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, “2023 baharında Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) uçuşu planlanan Nikolay Çub’a ABD vizesi verilmedi, bu konuda herhangi bir sebep belirtilmedi” ifadelerini kullandı.Kaynak, gelenek olduğu üzere UUİ’ye uçuş öncesinde göreve katılacak tüm Rus kozmonotların Johnson Uzay Merkezi’nde eğitimden geçtiğini, kozmontoların istasyonun ABD’ye ait bölümünün yapısını incelediğini, ABD’li astronotların da Rusya’da hazırlık sürecinden geçtiğini kaydetti.Rus uzay ajansı Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin de Twitter’daki açıklamasında “Bu böyle olmaz. NASA başkanına konuyla ilgili tutumunu soracağım” ifadelerini kullandı.Çub ilk uzay uçuşunu 2023 baharında gerçekleştirecek.Mart 2014’te o dönem Roscosmos’un Başkan Yardımcısı olan Rogozin’in ABD’yi ziyaret etmesini yasaklayan yaptırımlar getirilmişti.Ocak 2021’de de NASA’nın Rusya’daki temsilciliğine başkanlık adayına diplomatik vize verilmediği, bunun ABD’nin Rus diplomatlara karşı attığı benzer adıma yanıt olarak yapıldığı belirtilmişti.UUİ’ye mürettebatlar 2011 yılından beri Rus uzay aracıyla götürüyor. Bu tarihten önce ise ABD’li astronotların Rus uzay araçlarında, Rus kozmonotların da ABD’nin uzay araçlarında yolculuk yaptığı bir sistem uygulanıyordu. 2020 yılında NASA yeniden çapraz uçuş sistemine geçilmesi için Roscosmos ile görüştüğünü duyurmuştu.Diğer yandan Rusya ve NASA şimdilerde UUİ’ye çapraz uçuşların yeniden başlatılması yönünde bir anlaşma hazırlıyor. Roscosmos’a göre, anlaşmanın imzalanması halinde Rus kozmonot Anna Kikina Crew Dragon ile ağustosta UUİ’ye gidecek, NASA astronotu Francisco Rubio da Soyuz MS-22 uzay aracı ile yolculuk yapacak.
ABD yönetiminin hiçbir neden belirtmeksizin Rus kozmonot Nikolay Çub’a vize vermeyi reddettiği belirtildi. Rus uzay ajansı Roscosmos’un Başkanı Dmitriy Rogozin, NASA başkanına bu konudaki tutumunu soracağını ifade etti.
Sputnik’e konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, “2023 baharında Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) uçuşu planlanan Nikolay Çub’a ABD vizesi verilmedi, bu konuda herhangi bir sebep belirtilmedi” ifadelerini kullandı.
Kaynak, gelenek olduğu üzere UUİ’ye uçuş öncesinde göreve katılacak tüm Rus kozmonotların Johnson Uzay Merkezi’nde eğitimden geçtiğini, kozmontoların istasyonun ABD’ye ait bölümünün yapısını incelediğini, ABD’li astronotların da Rusya’da hazırlık sürecinden geçtiğini kaydetti.
Rus uzay ajansı Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin de Twitter’daki açıklamasında “Bu böyle olmaz. NASA başkanına konuyla ilgili tutumunu soracağım” ifadelerini kullandı.
Çub ilk uzay uçuşunu 2023 baharında gerçekleştirecek.
Mart 2014’te o dönem Roscosmos’un Başkan Yardımcısı olan Rogozin’in ABD’yi ziyaret etmesini yasaklayan yaptırımlar getirilmişti.
Ocak 2021’de de NASA’nın Rusya’daki temsilciliğine başkanlık adayına diplomatik vize verilmediği, bunun ABD’nin Rus diplomatlara karşı attığı benzer adıma yanıt olarak yapıldığı belirtilmişti.
UUİ’ye mürettebatlar 2011 yılından beri Rus uzay aracıyla götürüyor. Bu tarihten önce ise ABD’li astronotların Rus uzay araçlarında, Rus kozmonotların da ABD’nin uzay araçlarında yolculuk yaptığı bir sistem uygulanıyordu. 2020 yılında NASA yeniden çapraz uçuş sistemine geçilmesi için Roscosmos ile görüştüğünü duyurmuştu.
Diğer yandan Rusya ve NASA şimdilerde UUİ’ye çapraz uçuşların yeniden başlatılması yönünde bir anlaşma hazırlıyor. Roscosmos’a göre, anlaşmanın imzalanması halinde Rus kozmonot Anna Kikina Crew Dragon ile ağustosta UUİ’ye gidecek, NASA astronotu Francisco Rubio da Soyuz MS-22 uzay aracı ile yolculuk yapacak.