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Rus Dışişleri: Moskova, ABD'den güvenlik garantilerinin yanıtı yerine asılsız suçlamalar aldı
Rus Dışişleri: Moskova, ABD'den güvenlik garantilerinin yanıtı yerine asılsız suçlamalar aldı
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ve NATO ülkelerinin Rusya'nın güvenlik garantisi önerilerine yanıt hazırlamak yerine Moskova'ya yönelik... 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T15:56+0300
2022-01-22T15:56+0300
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Bakanlığın açıklamasına göre, Rusya'nın güvenlik garantilerine ilişkin taslak antlaşmanın yanı sıra, Rusya ve NATO ülkelerinin güvenliğini sağlamaya yönelik önlemlere ilişkin anlaşmaları resmi olarak Washington'a teslim ettiği 15 Aralık 2021'den bu yana Moskova, Rus tarafının uzman seviyelerinde ve çeşitli formatlarda tartışılmasını önerdiği belirli parametrelerin ABD’nin zamana yayma girişimleriyle karşılaştı.Açıklamada, “Beyaz Saray ve Batılı müttefikleri, Rus belgelerinde ortaya konan önemli soruların cevaplarına odaklanmak yerine, ülkemizi ‘saldırgan’, ‘uygar Avrupa'nın düşmanı’ ve uluslararası istikrara ‘tehdit’ olarak gösteren son derece zehirli bir bilgi ve propaganda kampanyası başlattılar” denildi.ABD’nin Rusya’yı ulusal ekonomisini yaptırımlarla çökertmek tehdidinden vazgeçmediğine vurgu yapılan açıklamada, “Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Cenevre'de ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı görüşmenin hemen öncesinde ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘metodolojik tavsiyeler’ açık bir provokasyondan başka bir şey değil” ifadeleri kullanıldı.Rusya 2021 sonunda ABD ve NATO ile güvenlik garantilerine yönelik anlaşma tekliflerini yayınlamıştı. Moskova, Batılı partnerlerinden NATO’nun doğuya doğru genişlemesine bir son verilmesinin yanı sıra İttifak’a Ukrayna’nın dahil edilmesi ve bitişiğindeki ülkelerde askeri üs kurulmasından vazgeçilmesi yönünde yasal garantiler talep ediyor.Rusya ve ABD heyetlerinin 10 Ocak'ta Cenevre'de gerçekleştirdikleri stratejik istikrar görüşmelerini, NATO-Rusya Konseyinin Brüksel'deki toplantısı ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü'nün Viyana’daki istişareleri izlemişti. Tüm bu toplantıların ana konusu Rus tarafının güvenlik garantilerine ilişkin önerileriydi.
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abd, rusya, nato

Rus Dışişleri: Moskova, ABD'den güvenlik garantilerinin yanıtı yerine asılsız suçlamalar aldı

15:56 22.01.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya Dışişleri Bakanlığı binası
Rusya Dışişleri Bakanlığı binası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ve NATO ülkelerinin Rusya'nın güvenlik garantisi önerilerine yanıt hazırlamak yerine Moskova'ya yönelik asılsız suçlamalarla ‘zehirli’ bir kampanya başlattıkları belirtildi.
Bakanlığın açıklamasına göre, Rusya'nın güvenlik garantilerine ilişkin taslak antlaşmanın yanı sıra, Rusya ve NATO ülkelerinin güvenliğini sağlamaya yönelik önlemlere ilişkin anlaşmaları resmi olarak Washington'a teslim ettiği 15 Aralık 2021'den bu yana Moskova, Rus tarafının uzman seviyelerinde ve çeşitli formatlarda tartışılmasını önerdiği belirli parametrelerin ABD’nin zamana yayma girişimleriyle karşılaştı.
Açıklamada, “Beyaz Saray ve Batılı müttefikleri, Rus belgelerinde ortaya konan önemli soruların cevaplarına odaklanmak yerine, ülkemizi ‘saldırgan’, ‘uygar Avrupa'nın düşmanı’ ve uluslararası istikrara ‘tehdit’ olarak gösteren son derece zehirli bir bilgi ve propaganda kampanyası başlattılar” denildi.
ABD’nin Rusya’yı ulusal ekonomisini yaptırımlarla çökertmek tehdidinden vazgeçmediğine vurgu yapılan açıklamada, “Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Cenevre'de ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı görüşmenin hemen öncesinde ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘metodolojik tavsiyeler’ açık bir provokasyondan başka bir şey değil” ifadeleri kullanıldı.
Rusya 2021 sonunda ABD ve NATO ile güvenlik garantilerine yönelik anlaşma tekliflerini yayınlamıştı. Moskova, Batılı partnerlerinden NATO’nun doğuya doğru genişlemesine bir son verilmesinin yanı sıra İttifak’a Ukrayna’nın dahil edilmesi ve bitişiğindeki ülkelerde askeri üs kurulmasından vazgeçilmesi yönünde yasal garantiler talep ediyor.
Rusya ve ABD heyetlerinin 10 Ocak'ta Cenevre'de gerçekleştirdikleri stratejik istikrar görüşmelerini, NATO-Rusya Konseyinin Brüksel'deki toplantısı ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü'nün Viyana’daki istişareleri izlemişti. Tüm bu toplantıların ana konusu Rus tarafının güvenlik garantilerine ilişkin önerileriydi.
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