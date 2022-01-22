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Rus Kovid-19 aşısı Konvasel’in bağışıklık oluşturduğu belirtildi
Rus Kovid-19 aşısı Konvasel’in bağışıklık oluşturduğu belirtildi
Rusya Federal Tıbbi ve Biyoloji Ajansı’nın (FMBA) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği yeni Rus aşısı Konvasel’in, klinik araştırmalar... 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T01:54+0300
2022-01-22T01:54+0300
koronavirüs
rusya
aşı
kovid-19
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FMBA’nin açıklamasına göre, klinik araştırma sonuçları, Konvasel aşısının, koronavirüs hastalığının gelişmesini önleyen bağışıklık oluşturduğunu, N-proteinine karşı IgG antikorlarının sayısında artış sağladığını, aktive edilmiş CD4+ T hücrelerinin proliferasyonunu ve antikora bağımlı sitotoksisite oluşturduğunu ve hücre içindeki virüsü etkisiz hale getirdiğini gösterdi.Aşı yapılan gönüllülerden hiçbirinin, gözlem sırasında, Kovid-19’a yakalanmadığı kaydedildi.Daha önce Konvasel aşısının tescili için başvuru yapıldığı bildirilmişti.
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rusya, aşı, kovid-19

Rus Kovid-19 aşısı Konvasel’in bağışıklık oluşturduğu belirtildi

01:54 22.01.2022
© Sputnik / Александр КряжевRusya'da aşılama
Rusya'da aşılama - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© Sputnik / Александр Кряжев
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Rusya Federal Tıbbi ve Biyoloji Ajansı’nın (FMBA) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği yeni Rus aşısı Konvasel’in, klinik araştırmalar sırasında, doğrulanmış bağışıklık oluşturduğunu gösterdiği, gönüllülerden hiçbirinin gözlem süresi boyunca Kovid-19’a yakalanmadığı belirtildi.
FMBA’nin açıklamasına göre, klinik araştırma sonuçları, Konvasel aşısının, koronavirüs hastalığının gelişmesini önleyen bağışıklık oluşturduğunu, N-proteinine karşı IgG antikorlarının sayısında artış sağladığını, aktive edilmiş CD4+ T hücrelerinin proliferasyonunu ve antikora bağımlı sitotoksisite oluşturduğunu ve hücre içindeki virüsü etkisiz hale getirdiğini gösterdi.
Aşı yapılan gönüllülerden hiçbirinin, gözlem sırasında, Kovid-19’a yakalanmadığı kaydedildi.
Daha önce Konvasel aşısının tescili için başvuru yapıldığı bildirilmişti.
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