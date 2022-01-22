https://tr.sputniknews.com/20220122/rus-kovid-19-asisi-konvaselin-bagisiklik-olusturdugu-belirtildi-1053003121.html

Rus Kovid-19 aşısı Konvasel’in bağışıklık oluşturduğu belirtildi

Rus Kovid-19 aşısı Konvasel’in bağışıklık oluşturduğu belirtildi

Rusya Federal Tıbbi ve Biyoloji Ajansı’nın (FMBA) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği yeni Rus aşısı Konvasel’in, klinik araştırmalar... 22.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-22T01:54+0300

2022-01-22T01:54+0300

2022-01-22T01:54+0300

koronavirüs

rusya

aşı

kovid-19

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FMBA’nin açıklamasına göre, klinik araştırma sonuçları, Konvasel aşısının, koronavirüs hastalığının gelişmesini önleyen bağışıklık oluşturduğunu, N-proteinine karşı IgG antikorlarının sayısında artış sağladığını, aktive edilmiş CD4+ T hücrelerinin proliferasyonunu ve antikora bağımlı sitotoksisite oluşturduğunu ve hücre içindeki virüsü etkisiz hale getirdiğini gösterdi.Aşı yapılan gönüllülerden hiçbirinin, gözlem sırasında, Kovid-19’a yakalanmadığı kaydedildi.Daha önce Konvasel aşısının tescili için başvuru yapıldığı bildirilmişti.

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rusya, aşı, kovid-19