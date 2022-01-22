Rus Kovid-19 aşısı Konvasel’in bağışıklık oluşturduğu belirtildi

FMBA’nin açıklamasına göre, klinik araştırma sonuçları, Konvasel aşısının, koronavirüs hastalığının gelişmesini önleyen bağışıklık oluşturduğunu, N-proteinine karşı IgG antikorlarının sayısında artış sağladığını, aktive edilmiş CD4+ T hücrelerinin proliferasyonunu ve antikora bağımlı sitotoksisite oluşturduğunu ve hücre içindeki virüsü etkisiz hale getirdiğini gösterdi.Aşı yapılan gönüllülerden hiçbirinin, gözlem sırasında, Kovid-19’a yakalanmadığı kaydedildi.Daha önce Konvasel aşısının tescili için başvuru yapıldığı bildirilmişti.
Rusya Federal Tıbbi ve Biyoloji Ajansı’nın (FMBA) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği yeni Rus aşısı Konvasel’in, klinik araştırmalar sırasında, doğrulanmış bağışıklık oluşturduğunu gösterdiği, gönüllülerden hiçbirinin gözlem süresi boyunca Kovid-19’a yakalanmadığı belirtildi.
FMBA’nin açıklamasına göre, klinik araştırma sonuçları, Konvasel aşısının, koronavirüs hastalığının gelişmesini önleyen bağışıklık oluşturduğunu, N-proteinine karşı IgG antikorlarının sayısında artış sağladığını, aktive edilmiş CD4+ T hücrelerinin proliferasyonunu ve antikora bağımlı sitotoksisite oluşturduğunu ve hücre içindeki virüsü etkisiz hale getirdiğini gösterdi.
Aşı yapılan gönüllülerden hiçbirinin, gözlem sırasında, Kovid-19’a yakalanmadığı kaydedildi.
Daha önce Konvasel aşısının tescili için başvuru yapıldığı bildirilmişti.