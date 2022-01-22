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Rus uzmandan Omicron varyantına karşı votka tavsiyesi
Rus uzmandan Omicron varyantına karşı votka tavsiyesi
Rusya Bilimler Akademisi’nden akademisyen Sergey Kolesnikov, Radyo 1’e yaptığı açıklamada, vodkanın koronavirüsün Omicron varyantına karşı kullanılabileceğini... 22.01.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
votka
koronavirüs
omicron
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Kolesnikov, “Belirli bir dereceye kadar alkol buharının solunması, virüsün solunum sisteminden atılmasına katkıda bulunur. Bunun için maskeye sıradan bir votkanın damlatılması ve nefes alınması yeterli” dedi.Kolesnikov, sosyal mesafeye uyulması, el ve burnun yıkanması tavsiyesini de verdi.Toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarını virüsün bulaşma riskinin en yüksek olduğu yerler olarak değerlendiren Kolesnikov, bu nedenle çok zorunlu olmadıkça buralarda bulunulmaması gerektiğini ifade etti.
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votka, koronavirüs, omicron

Rus uzmandan Omicron varyantına karşı votka tavsiyesi

12:04 22.01.2022
© AFP 2021 / YOUSSEF KARWASHANStolichnaya, votka, vodka
Stolichnaya, votka, vodka - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© AFP 2021 / YOUSSEF KARWASHAN
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Rusya Bilimler Akademisi’nden akademisyen Sergey Kolesnikov, Radyo 1’e yaptığı açıklamada, vodkanın koronavirüsün Omicron varyantına karşı kullanılabileceğini söyledi.
Kolesnikov, “Belirli bir dereceye kadar alkol buharının solunması, virüsün solunum sisteminden atılmasına katkıda bulunur. Bunun için maskeye sıradan bir votkanın damlatılması ve nefes alınması yeterli” dedi.
Kolesnikov, sosyal mesafeye uyulması, el ve burnun yıkanması tavsiyesini de verdi.
Toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarını virüsün bulaşma riskinin en yüksek olduğu yerler olarak değerlendiren Kolesnikov, bu nedenle çok zorunlu olmadıkça buralarda bulunulmaması gerektiğini ifade etti.
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