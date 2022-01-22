https://tr.sputniknews.com/20220122/rus-uzmandan-omicron-varyantina-karsi-votka-tavsiyesi-1053007873.html

Rus uzmandan Omicron varyantına karşı votka tavsiyesi

Rus uzmandan Omicron varyantına karşı votka tavsiyesi

Rusya Bilimler Akademisi’nden akademisyen Sergey Kolesnikov, Radyo 1’e yaptığı açıklamada, vodkanın koronavirüsün Omicron varyantına karşı kullanılabileceğini... 22.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-22T12:04+0300

2022-01-22T12:04+0300

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koronavirüs

votka

koronavirüs

omicron

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Kolesnikov, “Belirli bir dereceye kadar alkol buharının solunması, virüsün solunum sisteminden atılmasına katkıda bulunur. Bunun için maskeye sıradan bir votkanın damlatılması ve nefes alınması yeterli” dedi.Kolesnikov, sosyal mesafeye uyulması, el ve burnun yıkanması tavsiyesini de verdi.Toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarını virüsün bulaşma riskinin en yüksek olduğu yerler olarak değerlendiren Kolesnikov, bu nedenle çok zorunlu olmadıkça buralarda bulunulmaması gerektiğini ifade etti.

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votka, koronavirüs, omicron