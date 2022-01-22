Rusya’daki koronavirüs vaka sayısı 11 milyonu aştı: Günlük vakalarda yeni rekor

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, günlük vaka sayısındaki rekor tazelendi. Vaka sayıları gün içinde 57 bin 212 arttı ve 11 milyon 44 bin 986’ya yükseldi.Başkent Moskova’da 16 bin 94, St. Petersburg’da 8 bin 451, Moskova bölgesinde 6 bin 400, Nijnıy Novgorod bölgesinde bin 358 yeni vaka kayda geçti.Hayatını kaybedenlerin sayısı da 681 artışla 325 bin 433’e çıktı. Günlük can kaybı dünkünden daha düşük seviyede (692).İyileşenlerin sayısı da 25 bin 525 arttı. Pandemi boyunca hastalığı atlatanların sayısı 10 milyon 57’ye çıktı.Ülkede dün kaydedilen vaka sayısı da 57 bin 212’ydi.Hükümetten Omicron varyantına karşı yeni tedbir planına onayDiğer yandan Rusya hükümeti koronavirüsün Omicron varyantı ile mücadeleye yönelik ek tedbir planını onayladı.Bakanlar kurulunun basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, yeni varyantın ülkede yayılmasını önlemek amaçlı tedbir planının uygulanmasına ve hastalara yardım için sağlık sisteminin hazırlanmasına başlandı.
Rusya’da gün içinde kaydedilen vaka sayısında pandeminin rekoru kırıldı. Vaka sayıları son 24 saatte 57 bin 212 artarak 11 milyon 44 bin 986’ya çıktı.
Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, günlük vaka sayısındaki rekor tazelendi. Vaka sayıları gün içinde 57 bin 212 arttı ve 11 milyon 44 bin 986’ya yükseldi.
Başkent Moskova’da 16 bin 94, St. Petersburg’da 8 bin 451, Moskova bölgesinde 6 bin 400, Nijnıy Novgorod bölgesinde bin 358 yeni vaka kayda geçti.
Hayatını kaybedenlerin sayısı da 681 artışla 325 bin 433’e çıktı. Günlük can kaybı dünkünden daha düşük seviyede (692).
İyileşenlerin sayısı da 25 bin 525 arttı. Pandemi boyunca hastalığı atlatanların sayısı 10 milyon 57’ye çıktı.
Ülkede dün kaydedilen vaka sayısı da 57 bin 212’ydi.
Hükümetten Omicron varyantına karşı yeni tedbir planına onay
Diğer yandan Rusya hükümeti koronavirüsün Omicron varyantı ile mücadeleye yönelik ek tedbir planını onayladı.
Bakanlar kurulunun basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, yeni varyantın ülkede yayılmasını önlemek amaçlı tedbir planının uygulanmasına ve hastalara yardım için sağlık sisteminin hazırlanmasına başlandı.