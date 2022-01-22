https://tr.sputniknews.com/20220122/sabiha-gokcen-havalimaninda-ucuslar-yarin-yuzde-15-azaltilacak-1053013791.html

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar yarın yüzde 15 azaltılacak

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar yarın yüzde 15 azaltılacak

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yarın gerçekleştirilecek... 22.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-22T17:21+0300

2022-01-22T17:21+0300

2022-01-22T17:21+0300

türkiye

sabiha gökçen havalimanı

sabiha gökçen

uçuş

havaalanı işletme ve havacılık endüstrileri a.ş. (heaş)

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Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), yolculara, uçuşlarına ilişkin son durumu, ilgili havayolunun internet sitesi ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.HEAŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yarın gerçekleştirilecek uçuşların yüzde 15 azaltılacağını duyurdu.HEAŞ'tan Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından yapılan açıklamada, bu kararın, İstanbul ve yurt genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle alındığı belirtildi.Açıklamada, "Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verildi.HEAŞ, aynı nedenlerle bugün yapılması planlanan uçuşlarda da yüzde 25 kapasite kısıtlanması kararı almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210611/ailesinin-html-ismini-koydugu-bebek-sosyal-medyada-viral-oldu-1044711188.html

türkiye

sabiha gökçen havalimanı

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sabiha gökçen havalimanı, sabiha gökçen, uçuş, havaalanı işletme ve havacılık endüstrileri a.ş. (heaş)