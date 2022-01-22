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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar yarın yüzde 15 azaltılacak
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar yarın yüzde 15 azaltılacak
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yarın gerçekleştirilecek... 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T17:21+0300
2022-01-22T17:21+0300
türkiye
sabiha gökçen havalimanı
sabiha gökçen
uçuş
havaalanı işletme ve havacılık endüstrileri a.ş. (heaş)
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Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), yolculara, uçuşlarına ilişkin son durumu, ilgili havayolunun internet sitesi ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.HEAŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yarın gerçekleştirilecek uçuşların yüzde 15 azaltılacağını duyurdu.HEAŞ'tan Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından yapılan açıklamada, bu kararın, İstanbul ve yurt genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle alındığı belirtildi.Açıklamada, "Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verildi.HEAŞ, aynı nedenlerle bugün yapılması planlanan uçuşlarda da yüzde 25 kapasite kısıtlanması kararı almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210611/ailesinin-html-ismini-koydugu-bebek-sosyal-medyada-viral-oldu-1044711188.html
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sabiha gökçen havalimanı, sabiha gökçen, uçuş, havaalanı işletme ve havacılık endüstrileri a.ş. (heaş)

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar yarın yüzde 15 azaltılacak

17:21 22.01.2022
© AASabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© AA
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Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yarın gerçekleştirilecek uçuşların yüzde 15 azaltılacağını duyurdu.
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), yolculara, uçuşlarına ilişkin son durumu, ilgili havayolunun internet sitesi ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.
HEAŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yarın gerçekleştirilecek uçuşların yüzde 15 azaltılacağını duyurdu.
HEAŞ'tan Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından yapılan açıklamada, bu kararın, İstanbul ve yurt genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
HEAŞ, aynı nedenlerle bugün yapılması planlanan uçuşlarda da yüzde 25 kapasite kısıtlanması kararı almıştı.
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