https://tr.sputniknews.com/20220122/saldiri-sonrasi-serenay-sarikayadan-ilk-aciklama-uzun-zamandir-benim-icin-tehdit-olusturuyordu-1053005926.html

Saldırı sonrası Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama: Uzun zamandır benim için tehdit oluşturuyordu

Saldırı sonrası Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama: Uzun zamandır benim için tehdit oluşturuyordu

Serenay Sarıkaya'nın aracı, önceki gün öğle saatlerinde Etiler'deki kimliği belirsiz bir kişi tarafından tekmelenmişti 22.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-22T10:18+0300

2022-01-22T10:18+0300

2022-01-22T10:18+0300

türkiye

saldırı

serenay sarıkaya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1052966222_1:0:300:168_1920x0_80_0_0_d1aece9b936b83283cab21ffd6eff62a.jpg

Karakola giderek şikayette bulunan oyuncuyu rahatsız eden kişinin, takıntılı bir hayranı olduğu ortaya çıktı. Evine dönen Sarıkaya'yı korumak için sevgilisi Umut Evirgen seferber oldu. Evirgen, sevgilisinin kapısına dört kişilik bir koruma ekibi dikti.Olay nedeniyle bir açıklama yapan Sarıkaya, "O şahıs uzun zamandır benim için tehdit oluşturuyordu. Şikayetçi oldum, umarım bu mesele hallolur" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220121/serenay-sarikayaya-saldiri-girisimi-1052966249.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

saldırı, serenay sarıkaya