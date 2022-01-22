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https://tr.sputniknews.com/20220122/saldiri-sonrasi-serenay-sarikayadan-ilk-aciklama-uzun-zamandir-benim-icin-tehdit-olusturuyordu-1053005926.html
Saldırı sonrası Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama: Uzun zamandır benim için tehdit oluşturuyordu
Saldırı sonrası Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama: Uzun zamandır benim için tehdit oluşturuyordu
Serenay Sarıkaya'nın aracı, önceki gün öğle saatlerinde Etiler'deki kimliği belirsiz bir kişi tarafından tekmelenmişti 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T10:18+0300
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türkiye
saldırı
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Karakola giderek şikayette bulunan oyuncuyu rahatsız eden kişinin, takıntılı bir hayranı olduğu ortaya çıktı. Evine dönen Sarıkaya'yı korumak için sevgilisi Umut Evirgen seferber oldu. Evirgen, sevgilisinin kapısına dört kişilik bir koruma ekibi dikti.Olay nedeniyle bir açıklama yapan Sarıkaya, "O şahıs uzun zamandır benim için tehdit oluşturuyordu. Şikayetçi oldum, umarım bu mesele hallolur" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220121/serenay-sarikayaya-saldiri-girisimi-1052966249.html
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saldırı, serenay sarıkaya

Saldırı sonrası Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama: Uzun zamandır benim için tehdit oluşturuyordu

10:18 22.01.2022
© Twitter Serenay Sarıkaya
Serenay Sarıkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© Twitter
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Serenay Sarıkaya'nın aracı, önceki gün öğle saatlerinde Etiler'deki kimliği belirsiz bir kişi tarafından tekmelenmişti
Karakola giderek şikayette bulunan oyuncuyu rahatsız eden kişinin, takıntılı bir hayranı olduğu ortaya çıktı. Evine dönen Sarıkaya'yı korumak için sevgilisi Umut Evirgen seferber oldu. Evirgen, sevgilisinin kapısına dört kişilik bir koruma ekibi dikti.
Olay nedeniyle bir açıklama yapan Sarıkaya, "O şahıs uzun zamandır benim için tehdit oluşturuyordu. Şikayetçi oldum, umarım bu mesele hallolur" dedi.
Serenay Sarıkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
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Serenay Sarıkaya'ya saldırı girişimi
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