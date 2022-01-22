https://tr.sputniknews.com/20220122/sedef-kabas-hakkinda-cumhurbaskanina-hakaret-sucundan-sorusturma-baslatildi-1053001449.html

Sedef Kabaş hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı

Sedef Kabaş hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı

Gazeteci Sedef Kabaş hakkında, katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı. 22.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-22T00:07+0300

2022-01-22T00:07+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

sedef kabaş

soruşturma

hakaret

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Sedef Kabaş'ın bir televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili inceleme başlattı.Başsavcılık, inceleme sonucunda Kabaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma açtı.Soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne, ilgili yayın kaydının temini ve incelenip tutanak tanzim edilmesi, ayrıca Sedef Kabaş'ın adres bilgilerinin tespit edilerek savunmasının alınması yönünde talimat verildiği belirtildi.Savcılığın, Kabaş'ın ifadesinin alınmasının ardından savcılığa bilgi verilmesi talimatını da verdiği bildirildi.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan tepkiÖte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da konuyla ilgili tepkisini sosyal medya hesabından şu sözlerle verdi:

https://tr.sputniknews.com/20220121/ak-partili-celikten-sedef-kabasa-tepki-ahlaksizlik-ve-pespayelik-1052998895.html

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recep tayyip erdoğan, sedef kabaş, soruşturma, hakaret