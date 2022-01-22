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Sedef Kabaş hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı
Sedef Kabaş hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı
Gazeteci Sedef Kabaş hakkında, katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T00:07+0300
2022-01-22T00:07+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
sedef kabaş
soruşturma
hakaret
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Sedef Kabaş'ın bir televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili inceleme başlattı.Başsavcılık, inceleme sonucunda Kabaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma açtı.Soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne, ilgili yayın kaydının temini ve incelenip tutanak tanzim edilmesi, ayrıca Sedef Kabaş'ın adres bilgilerinin tespit edilerek savunmasının alınması yönünde talimat verildiği belirtildi.Savcılığın, Kabaş'ın ifadesinin alınmasının ardından savcılığa bilgi verilmesi talimatını da verdiği bildirildi.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan tepkiÖte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da konuyla ilgili tepkisini sosyal medya hesabından şu sözlerle verdi:
https://tr.sputniknews.com/20220121/ak-partili-celikten-sedef-kabasa-tepki-ahlaksizlik-ve-pespayelik-1052998895.html
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recep tayyip erdoğan, sedef kabaş, soruşturma, hakaret

Sedef Kabaş hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı

00:07 22.01.2022
© İHAGazeteci Sedef Kabaş
Gazeteci Sedef Kabaş - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© İHA
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Gazeteci Sedef Kabaş hakkında, katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Sedef Kabaş'ın bir televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili inceleme başlattı.
Başsavcılık, inceleme sonucunda Kabaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma açtı.
Soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne, ilgili yayın kaydının temini ve incelenip tutanak tanzim edilmesi, ayrıca Sedef Kabaş'ın adres bilgilerinin tespit edilerek savunmasının alınması yönünde talimat verildiği belirtildi.
Savcılığın, Kabaş'ın ifadesinin alınmasının ardından savcılığa bilgi verilmesi talimatını da verdiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan tepki

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da konuyla ilgili tepkisini sosyal medya hesabından şu sözlerle verdi:
"Cumhurbaşkanımızın şahsına ve Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik hakaret dolu sözler, söyleyenin zavallı ve müptezel halini ortaya koymuştur. Bu aziz millet, hadsizlere inat Cumhurbaşkanımıza da onun makamına da sahip çıkmaya devam edecek."
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
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