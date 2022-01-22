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SON DAKİKA | Sezen Aksu'dan ilk açıklama: Beni öldüremezsin, sesim, sazım, sözüm var benim
https://tr.sputniknews.com/20220122/sezen-aksudan-ilk-aciklama-beni-olduremezsin-sesim-sazim-sozum-var-benim-1053016764.html
Sezen Aksu'dan ilk açıklama: Beni öldüremezsin, sesim, sazım, sözüm var benim
Sezen Aksu'dan ilk açıklama: Beni öldüremezsin, sesim, sazım, sözüm var benim
2017’de yayınlanan “Şahane bir şey yaşamak” şarkısının sözleri nedeniyle tepkilerle karşılaşan sanatçı Sezen Aksu'dan ilk açıklama geldi. Aksu, "Beni... 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T19:54+0300
2022-01-22T20:01+0300
sezen aksu
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Son günlerde "Şahane bir şey yaşamak" isimli şarkısındaki sözler nedeniyle tepki alan sanatçı Sezen Aksu'dan ilk açıklama geldi.Kendi sitesinde ve Facebook hesabından açıklama yapan Aksu, şu ifadeleri kullandı:Öncelikle bireysel veya kurumsal olarak, ayrıca TV kanallarındaki açık oturumlarda, sağduyulu açıklamalarıyla farklı açılardan ele alıp konunun anlaşılmasına çalışan, destek mesajları veren, arayan soran, tanıdığım tanımadığım tüm dostlarıma teşekkür ederim.Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket.Kendimi bildim bileli çeşitli insanlık hallerini gözlemliyor ve söze döküyorum biliyorsunuz.Mesela 2010’da şu şarkıyı yazmışım:HOP DEDİKO ne dedi? Bu ne dedi? Kim ne dedi?Harcanan hayatlar bunlarVermişler ateşe yedi düveliHababam kaynıyo' kazanlarHadi buyurun, biz gönüllüyüzİple çekiyoruz vaktimiziKim en günahsızsa gelsinGelsin ilk o vursun biziDizilmişler bi' de dizi diziHiçbirinde yok tek bi' yara iziAteşe de yürürüz evelallahAşk yaksın yakacaksa biziHadi siz düşünün, top bizdeMangal gibi yürek çok bizdeAlevere dalavere yok bizde"Yok" dedik, "Yok" dedikKırılıp dökülüyoruz lakinDireniyoruz sakin sakinE siz de dilinize biraz hâkim"Hop" dedik, "Hop" dedikYa seyirci ya yanansınOrtası yok, sınanansınYa emniyet şeridindeYa uçurtmaya uyansınAşağıdakini de dün gece (21 Ocak 2022) yazdım.AVCISen beni üzemezsin Zaten çok üzgünümNereye baksam acı Nereye baksam acı Ben avım sen avcı Vur bakalım….Sen beni sezemezsin Dilimi ezemezsinNereye baksam acı Nereye baksam acı Kim yolcu kim hancı Dur bakalım…Beni öldüremezsin Sesim, sazım, sözüm var benim Ben derken ben herkesimSonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim.
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Sezen Aksu'dan ilk açıklama: Beni öldüremezsin, sesim, sazım, sözüm var benim

19:54 22.01.2022 (güncellendi: 20:01 22.01.2022)
© Instagram/Sezen AksuSezen Aksu
Sezen Aksu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© Instagram/Sezen Aksu
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Ayrıntılar geliyor
2017’de yayınlanan “Şahane bir şey yaşamak” şarkısının sözleri nedeniyle tepkilerle karşılaşan sanatçı Sezen Aksu'dan ilk açıklama geldi. Aksu, "Beni öldüremezsin. Sesim, sazım, sözüm var benim. Ben derken ben herkesim. Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim" dedi.
Son günlerde "Şahane bir şey yaşamak" isimli şarkısındaki sözler nedeniyle tepki alan sanatçı Sezen Aksu'dan ilk açıklama geldi.
Kendi sitesinde ve Facebook hesabından açıklama yapan Aksu, şu ifadeleri kullandı:
Öncelikle bireysel veya kurumsal olarak, ayrıca TV kanallarındaki açık oturumlarda, sağduyulu açıklamalarıyla farklı açılardan ele alıp konunun anlaşılmasına çalışan, destek mesajları veren, arayan soran, tanıdığım tanımadığım tüm dostlarıma teşekkür ederim.
Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket.
Kendimi bildim bileli çeşitli insanlık hallerini gözlemliyor ve söze döküyorum biliyorsunuz.
Mesela 2010’da şu şarkıyı yazmışım:
HOP DEDİK
O ne dedi? Bu ne dedi? Kim ne dedi?
Harcanan hayatlar bunlar
Vermişler ateşe yedi düveli
Hababam kaynıyo' kazanlar
Hadi buyurun, biz gönüllüyüz
İple çekiyoruz vaktimizi
Kim en günahsızsa gelsin
Gelsin ilk o vursun bizi
Dizilmişler bi' de dizi dizi
Hiçbirinde yok tek bi' yara izi
Ateşe de yürürüz evelallah
Aşk yaksın yakacaksa bizi
Hadi siz düşünün, top bizde
Mangal gibi yürek çok bizde
Alevere dalavere yok bizde
"Yok" dedik, "Yok" dedik
Kırılıp dökülüyoruz lakin
Direniyoruz sakin sakin
E siz de dilinize biraz hâkim
"Hop" dedik, "Hop" dedik
Ya seyirci ya yanansın
Ortası yok, sınanansın
Ya emniyet şeridinde
Ya uçurtmaya uyansın
Aşağıdakini de dün gece (21 Ocak 2022) yazdım.
AVCI
Sen beni üzemezsin
Zaten çok üzgünüm
Nereye baksam acı
Nereye baksam acı
Ben avım sen avcı
Vur bakalım….
Sen beni sezemezsin
Dilimi ezemezsin
Nereye baksam acı
Nereye baksam acı
Kim yolcu kim hancı
Dur bakalım…
Beni öldüremezsin
Sesim, sazım, sözüm var benim
Ben derken ben herkesim
Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim.
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