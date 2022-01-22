https://tr.sputniknews.com/20220122/sezen-aksudan-ilk-aciklama-beni-olduremezsin-sesim-sazim-sozum-var-benim-1053016764.html

Sezen Aksu'dan ilk açıklama: Beni öldüremezsin, sesim, sazım, sözüm var benim

Sezen Aksu'dan ilk açıklama: Beni öldüremezsin, sesim, sazım, sözüm var benim

2017’de yayınlanan “Şahane bir şey yaşamak” şarkısının sözleri nedeniyle tepkilerle karşılaşan sanatçı Sezen Aksu'dan ilk açıklama geldi. Aksu, "Beni... 22.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-22T19:54+0300

2022-01-22T19:54+0300

2022-01-22T20:01+0300

sezen aksu

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Son günlerde "Şahane bir şey yaşamak" isimli şarkısındaki sözler nedeniyle tepki alan sanatçı Sezen Aksu'dan ilk açıklama geldi.Kendi sitesinde ve Facebook hesabından açıklama yapan Aksu, şu ifadeleri kullandı:Öncelikle bireysel veya kurumsal olarak, ayrıca TV kanallarındaki açık oturumlarda, sağduyulu açıklamalarıyla farklı açılardan ele alıp konunun anlaşılmasına çalışan, destek mesajları veren, arayan soran, tanıdığım tanımadığım tüm dostlarıma teşekkür ederim.Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket.Kendimi bildim bileli çeşitli insanlık hallerini gözlemliyor ve söze döküyorum biliyorsunuz.Mesela 2010’da şu şarkıyı yazmışım:HOP DEDİKO ne dedi? Bu ne dedi? Kim ne dedi?Harcanan hayatlar bunlarVermişler ateşe yedi düveliHababam kaynıyo' kazanlarHadi buyurun, biz gönüllüyüzİple çekiyoruz vaktimiziKim en günahsızsa gelsinGelsin ilk o vursun biziDizilmişler bi' de dizi diziHiçbirinde yok tek bi' yara iziAteşe de yürürüz evelallahAşk yaksın yakacaksa biziHadi siz düşünün, top bizdeMangal gibi yürek çok bizdeAlevere dalavere yok bizde"Yok" dedik, "Yok" dedikKırılıp dökülüyoruz lakinDireniyoruz sakin sakinE siz de dilinize biraz hâkim"Hop" dedik, "Hop" dedikYa seyirci ya yanansınOrtası yok, sınanansınYa emniyet şeridindeYa uçurtmaya uyansınAşağıdakini de dün gece (21 Ocak 2022) yazdım.AVCISen beni üzemezsin Zaten çok üzgünümNereye baksam acı Nereye baksam acı Ben avım sen avcı Vur bakalım….Sen beni sezemezsin Dilimi ezemezsinNereye baksam acı Nereye baksam acı Kim yolcu kim hancı Dur bakalım…Beni öldüremezsin Sesim, sazım, sözüm var benim Ben derken ben herkesimSonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim.

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sezen aksu