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https://tr.sputniknews.com/20220122/sezgin-baran-korkmazin-ucagi-digor-icradan-satisa-cikarildi-1053014041.html
Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağı 'Digor', icradan satışa çıkarıldı
Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağı 'Digor', icradan satışa çıkarıldı
Kara para aklama suçlamasıyla Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın meşhur 'Digor' isimli siyah iş jetinin icradan satılacağı bildirildi. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T17:30+0300
2022-01-22T17:30+0300
türkiye
uçak
sezgin baran korkmaz
icra
özel uçak
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Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, ABD’den Türkiye’ye kara para aktarmakla suçlanan ve halen Avusturya’da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz’a ait iş jeti icradan satışa çıkarıldı.Bombardier Global XRS tipi uçak, Bakırköy 2. İcra Müdürlüğü tarafından, 21 Şubat’ta düzenlenecek ihalede açık artırma usulüyle satılacak. İhale 70.6 milyon liradan başlayacak. Atatürk Havalimanı E-Kapısındaki 4 numaralı hangarda yapılacak ihalede yeterli talep olmazsa 9 Mart’ta tekrarlanacak. İhaleye girmek isteyenler yüzde 20 tutarında teminat yatırmak zorunda.İlandaki bilirkişi notunda, uçağın ağır bakımlarının yapılmadığı bu nedenle uçuşa elverişli olmadığı vurgulandı.Mal varlığına el konulmuştuSBK Holding yönetim kurulu başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın bütün mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine 10. Sulh Hakimliği’nin verdiği kararla Ekim 2020’de el konulmuştu.Daha sonra ABD de, Haziran 2021’de Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki mal varlığına el konulmasını istemişti. ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Kormaz'ın ABD’den Türkiye'ye aktarılan kara parayla satın aldığı iddia edilen çeşitli mülkler ve yaptığı muhtelif yatırımların listesi Utah Başsavcılığı tarafından, Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen'in devam eden dava dosyasına konuldu. Listede TC-YYA kuyruk numaralı SBK’ya ait Bombardier Global uçak da yer alıyordu.Bakan Soylu, Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar uçağı kullanmıştıKara para aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz’a ait uçağı kullananlar arasında dikkat çeken isimler gündeme geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2017 Anayasa Referandumu öncesi özel bir şirketten kiraladığı uçağın, Sezgin Baran Korkmaz'a ait olduğu ortaya çıkmış. Haber üzerine bakanlıktan yapılan açıklamada “Bedeli bizzat İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu tarafından karşılanmak suretiyle, en uygun fiyatı veren Söğüt Havacılık A.Ş. adlı ticari işletmeden uçak kiralama yoluna gidilmiştir. Uçak veya araç kiralama şirketlerinin o an müsait uçağı olmaması durumunda, başka bir şirketten ikincil kiralama yaparak müşterilerinin talebini karşıladığı, sivil havacılıkta sıklıkla rastlanılan ve bilinen bir durumdur” denilmişti.Açıklamada, kiralamaya ilişkin Süleyman Soylu’nun sahibi olduğu Engin Sigorta'ya kesilen ve kiralama bedelinin 165 bin 808 TL (44 bin dolar) olarak göründüğü fatura da paylaşılmıştı.Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, uçağı Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar’ın da kullandığına ilişkin fotoğrafları yayınlamıştı.SBK tarafından doğduğu Digor’un adı verilen Bombardier Global 6000… Yolcu kapasitesi 17 kişi. Uzunluğu 30.3, yüksekliği 7.8, kanat açıklığı 28.7, maksimum seyir yüksekliği 15 bin 545 metre. Maksimum hızı 1107 kilometre. Hiç durmadan gidebileceği menzili 12 bin 223 kilometre. Koltukları özel tasarım. Uzun yolculuklarda masaj yapar gibi hiç yormuyor. Misafir odası, hatta banyosu bile var. İş jetinin toplam 3 bin 317 saat uçuş süresi bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210625/icislerinden-cumhuriyet-gazetesinin-soylu-sezgin-baran-korkmazin-ucagini-taksi-gibi-kullandi-1044815563.html
https://tr.sputniknews.com/20210702/sabah-yazari-dilek-gungorden-borajet-iddiasi-emniyetten-bir-dostum-zahide-unere-kumpas-kuruldugunu-1044870705.html
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uçak, sezgin baran korkmaz, icra, özel uçak

Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağı 'Digor', icradan satışa çıkarıldı

17:30 22.01.2022
© Fotoğraf : TwitterSezgin Baran Korkmaz ve uçağı
Sezgin Baran Korkmaz ve uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Kara para aklama suçlamasıyla Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın meşhur 'Digor' isimli siyah iş jetinin icradan satılacağı bildirildi.
Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, ABD’den Türkiye’ye kara para aktarmakla suçlanan ve halen Avusturya’da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz’a ait iş jeti icradan satışa çıkarıldı.
Bombardier Global XRS tipi uçak, Bakırköy 2. İcra Müdürlüğü tarafından, 21 Şubat’ta düzenlenecek ihalede açık artırma usulüyle satılacak. İhale 70.6 milyon liradan başlayacak. Atatürk Havalimanı E-Kapısındaki 4 numaralı hangarda yapılacak ihalede yeterli talep olmazsa 9 Mart’ta tekrarlanacak. İhaleye girmek isteyenler yüzde 20 tutarında teminat yatırmak zorunda.
İlandaki bilirkişi notunda, uçağın ağır bakımlarının yapılmadığı bu nedenle uçuşa elverişli olmadığı vurgulandı.

Mal varlığına el konulmuştu

SBK Holding yönetim kurulu başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın bütün mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine 10. Sulh Hakimliği’nin verdiği kararla Ekim 2020’de el konulmuştu.
Daha sonra ABD de, Haziran 2021’de Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki mal varlığına el konulmasını istemişti. ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Kormaz'ın ABD’den Türkiye'ye aktarılan kara parayla satın aldığı iddia edilen çeşitli mülkler ve yaptığı muhtelif yatırımların listesi Utah Başsavcılığı tarafından, Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen'in devam eden dava dosyasına konuldu. Listede TC-YYA kuyruk numaralı SBK’ya ait Bombardier Global uçak da yer alıyordu.
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2021
DÜNYA
İçişleri'nden Cumhuriyet gazetesinin 'Soylu, Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını taksi gibi kullandı' haberine yanıt
25 Haziran 2021, 09:48

Bakan Soylu, Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar uçağı kullanmıştı

Kara para aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz’a ait uçağı kullananlar arasında dikkat çeken isimler gündeme geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2017 Anayasa Referandumu öncesi özel bir şirketten kiraladığı uçağın, Sezgin Baran Korkmaz'a ait olduğu ortaya çıkmış. Haber üzerine bakanlıktan yapılan açıklamada “Bedeli bizzat İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu tarafından karşılanmak suretiyle, en uygun fiyatı veren Söğüt Havacılık A.Ş. adlı ticari işletmeden uçak kiralama yoluna gidilmiştir. Uçak veya araç kiralama şirketlerinin o an müsait uçağı olmaması durumunda, başka bir şirketten ikincil kiralama yaparak müşterilerinin talebini karşıladığı, sivil havacılıkta sıklıkla rastlanılan ve bilinen bir durumdur” denilmişti.
Açıklamada, kiralamaya ilişkin Süleyman Soylu’nun sahibi olduğu Engin Sigorta'ya kesilen ve kiralama bedelinin 165 bin 808 TL (44 bin dolar) olarak göründüğü fatura da paylaşılmıştı.
Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, uçağı Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar’ın da kullandığına ilişkin fotoğrafları yayınlamıştı.
SBK tarafından doğduğu Digor’un adı verilen Bombardier Global 6000… Yolcu kapasitesi 17 kişi. Uzunluğu 30.3, yüksekliği 7.8, kanat açıklığı 28.7, maksimum seyir yüksekliği 15 bin 545 metre. Maksimum hızı 1107 kilometre. Hiç durmadan gidebileceği menzili 12 bin 223 kilometre. Koltukları özel tasarım. Uzun yolculuklarda masaj yapar gibi hiç yormuyor. Misafir odası, hatta banyosu bile var. İş jetinin toplam 3 bin 317 saat uçuş süresi bulunuyor.
Sezgin Baran Korkmaz ve uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2021
DÜNYA
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