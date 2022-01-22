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https://tr.sputniknews.com/20220122/siverekte-soguktan-donmak-uzere-olan-esekler-kurtarildi-1053018124.html
Siverek’te soğuktan donmak üzere olan eşekler kurtarıldı
Siverek’te soğuktan donmak üzere olan eşekler kurtarıldı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle donmak üzere olan eşekler, kurtarılarak barınağa götürüldü. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T20:59+0300
2022-01-22T20:59+0300
türkiye
şanlıurfa
eşek
siverek
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Şanlıurfa ve ilçelerinde salı gecesi başlayan yoğun kar yağışı insanlar kadar hayvanları da etkiledi. Siverek ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki kırsal Karlık Mahallesi'nde sahipsiz 4 eşek, kar ve tipi nedeniyle donma tehlikesi yaşadı.İHA'nın haberine göre mahalledeki bir evin duvarının dibine sığınan eşekleri fark eden gençler, yem verdikleri eşeklerin üzerlerindeki kar ve buzu temizledi. Eşekler için brandadan çadır yapan gençler, donmalarını da önledi. Nerede çekildiği öğrenilemeyen görüntüler, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı. 2013 yılında benzer bir olayın Siverek’te yaşanması, İlçe Kaymakamlığını harekete geçirdi. Kırsal bölgelerde araştırma yapan yetkililer, olayın ilçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Karlık Mahallesi'nde yaşandığını öğrendi.Eşekler barınakta koruma altına alındıKırsal mahalleye giden kaymakamlık yetkilileri, eşekleri alarak barınağa götürdü. Veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirilen eşeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220121/soguktan-donmak-uzere-olan-esekler-kurtarildi-1052975627.html
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şanlıurfa, eşek, siverek

Siverek’te soğuktan donmak üzere olan eşekler kurtarıldı

20:59 22.01.2022
© İHA / MEVLÜT BAYRAKTAR-AW524539Sosyal medyada gündem olan ve Van'da yaşandığı iddia edilen donmuş eşekler görüntüsünün Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çekildiği ortaya çıktı. Eşeklere sahip çıkan Mahsun İrgen, "Ben ve arkadaşlarım insanlık namına bu hayvanlara sahip çıktık. Herkesten böyle bir duyarlılığı bekliyoruz" dedi.
Sosyal medyada gündem olan ve Van'da yaşandığı iddia edilen donmuş eşekler görüntüsünün Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çekildiği ortaya çıktı. Eşeklere sahip çıkan Mahsun İrgen, Ben ve arkadaşlarım insanlık namına bu hayvanlara sahip çıktık. Herkesten böyle bir duyarlılığı bekliyoruz dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© İHA / MEVLÜT BAYRAKTAR-AW524539
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle donmak üzere olan eşekler, kurtarılarak barınağa götürüldü.
Şanlıurfa ve ilçelerinde salı gecesi başlayan yoğun kar yağışı insanlar kadar hayvanları da etkiledi. Siverek ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki kırsal Karlık Mahallesi'nde sahipsiz 4 eşek, kar ve tipi nedeniyle donma tehlikesi yaşadı.
İHA'nın haberine göre mahalledeki bir evin duvarının dibine sığınan eşekleri fark eden gençler, yem verdikleri eşeklerin üzerlerindeki kar ve buzu temizledi. Eşekler için brandadan çadır yapan gençler, donmalarını da önledi.
Nerede çekildiği öğrenilemeyen görüntüler, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı. 2013 yılında benzer bir olayın Siverek’te yaşanması, İlçe Kaymakamlığını harekete geçirdi. Kırsal bölgelerde araştırma yapan yetkililer, olayın ilçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Karlık Mahallesi'nde yaşandığını öğrendi.

Eşekler barınakta koruma altına alındı

Kırsal mahalleye giden kaymakamlık yetkilileri, eşekleri alarak barınağa götürdü. Veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirilen eşeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.
Sokakta donmak üzere olan eşekler kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
TÜRKİYE
Soğuktan donmak üzere olan eşekler kurtarıldı
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