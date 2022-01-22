https://tr.sputniknews.com/20220122/siverekte-soguktan-donmak-uzere-olan-esekler-kurtarildi-1053018124.html

Siverek’te soğuktan donmak üzere olan eşekler kurtarıldı

Siverek’te soğuktan donmak üzere olan eşekler kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle donmak üzere olan eşekler, kurtarılarak barınağa götürüldü. 22.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-22T20:59+0300

2022-01-22T20:59+0300

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türkiye

şanlıurfa

eşek

siverek

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Şanlıurfa ve ilçelerinde salı gecesi başlayan yoğun kar yağışı insanlar kadar hayvanları da etkiledi. Siverek ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki kırsal Karlık Mahallesi'nde sahipsiz 4 eşek, kar ve tipi nedeniyle donma tehlikesi yaşadı.İHA'nın haberine göre mahalledeki bir evin duvarının dibine sığınan eşekleri fark eden gençler, yem verdikleri eşeklerin üzerlerindeki kar ve buzu temizledi. Eşekler için brandadan çadır yapan gençler, donmalarını da önledi. Nerede çekildiği öğrenilemeyen görüntüler, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı. 2013 yılında benzer bir olayın Siverek’te yaşanması, İlçe Kaymakamlığını harekete geçirdi. Kırsal bölgelerde araştırma yapan yetkililer, olayın ilçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Karlık Mahallesi'nde yaşandığını öğrendi.Eşekler barınakta koruma altına alındıKırsal mahalleye giden kaymakamlık yetkilileri, eşekleri alarak barınağa götürdü. Veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirilen eşeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220121/soguktan-donmak-uzere-olan-esekler-kurtarildi-1052975627.html

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