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https://tr.sputniknews.com/20220122/sokak-kedisini-iskenceyle-olduren-adam-tutuklandi-1053014236.html
Sokak kedisini işkenceyle öldüren adam tutuklandı
Sokak kedisini işkenceyle öldüren adam tutuklandı
Bir kedinin öldürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, görüntülerde S.A. olduğu belirlenen kişinin, kaldırımda yürürken yanına çağırdığı sokak... 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T17:51+0300
2022-01-22T17:51+0300
türkiye
kedi
malkara
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, sokakta bir kediye işkence ettikten sonra boğarak öldürdüğü belirlenen şüpheli tutuklandı.Merkez Mahallesi'nde bir kedinin öldürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki 40'tan fazla güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi.Ekipler, kaldırımda yürürken sokak kedilerini yanına çağıran, bunlardan birini sevdikten sonra kaldırıma fırlatıp işkence eden, ardından da hayvanı boğarak öldürdüğü belirlenen kişinin S.A. olduğunu saptadı.Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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kedi, malkara

Sokak kedisini işkenceyle öldüren adam tutuklandı

17:51 22.01.2022
© AAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© AA
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Bir kedinin öldürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, görüntülerde S.A. olduğu belirlenen kişinin, kaldırımda yürürken yanına çağırdığı sokak kedilerinden birini sevdikten sonra kaldırıma fırlatıp işkence ediyor ve ardından da hayvanı boğarak öldürdüğünü gördü. Gözaltına alınan S.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, sokakta bir kediye işkence ettikten sonra boğarak öldürdüğü belirlenen şüpheli tutuklandı.
Merkez Mahallesi'nde bir kedinin öldürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki 40'tan fazla güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi.
Ekipler, kaldırımda yürürken sokak kedilerini yanına çağıran, bunlardan birini sevdikten sonra kaldırıma fırlatıp işkence eden, ardından da hayvanı boğarak öldürdüğü belirlenen kişinin S.A. olduğunu saptadı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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