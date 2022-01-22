https://tr.sputniknews.com/20220122/sokak-kedisini-iskenceyle-olduren-adam-tutuklandi-1053014236.html

Sokak kedisini işkenceyle öldüren adam tutuklandı

Sokak kedisini işkenceyle öldüren adam tutuklandı

Bir kedinin öldürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, görüntülerde S.A. olduğu belirlenen kişinin, kaldırımda yürürken yanına çağırdığı sokak... 22.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-22T17:51+0300

2022-01-22T17:51+0300

2022-01-22T17:51+0300

türkiye

kedi

malkara

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, sokakta bir kediye işkence ettikten sonra boğarak öldürdüğü belirlenen şüpheli tutuklandı.Merkez Mahallesi'nde bir kedinin öldürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki 40'tan fazla güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi.Ekipler, kaldırımda yürürken sokak kedilerini yanına çağıran, bunlardan birini sevdikten sonra kaldırıma fırlatıp işkence eden, ardından da hayvanı boğarak öldürdüğü belirlenen kişinin S.A. olduğunu saptadı.Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

türkiye

malkara

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kedi, malkara