https://tr.sputniknews.com/20220122/temassiz-odemede-limit-yukseltildi-1053006145.html

Temassız ödemede limit yükseltildi

Temassız ödemede limit yükseltildi

1 Şubat’tan itibaren 350 TL olan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 500 TL olacak. 22.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-22T09:53+0300

2022-01-22T09:53+0300

2022-01-22T09:53+0300

ekonomi

bddk

kredi kartı

kredi kartı limiti

temassız ödeme

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kartlı ödemelerde, salgın tedbirleri kapsamında, temassız işlem limitinin, 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere 500 Türk lirası olarak yeniden güncellenmesine karar verdi.BDDK’nın Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Bankalararası Kart Merkezi’ne (BKM) gönderdiği yazıda yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının Türkiye’de yayılımının önlenmesi amacıyla bankacılık sektöründe bazı tedbirlerin alındığı hatırlatıldı.Daha önce 250 Türk lirasına çıkarılan kartlı ödemelerde temassız işlem limitinin 7 Mayıs 2021’de 350 Türk lirası olarak güncellendiği aktarılan yazıda, salgın vakalarının devam ettiği bu günlerde kartlı ödemelerde temassız işlem limitinin, 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere 500 Türk lirası olarak yeniden güncellenmesine karar verildiği bildirildi.

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