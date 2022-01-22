https://tr.sputniknews.com/20220122/thy-yarin-sabiha-gokcen-kalkisli-ve-varisli-toplam-31-seferimiz-tedbir-amacli-iptal-edildi-1053015520.html

THY: Yarın Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz tedbir amaçlı iptal edildi

THY: Yarın Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz tedbir amaçlı iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY) olumsuz hava koşulları sebebiyle yarın ki 31 uçuşun iptal edildiğini açıkladı. 22.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-22T18:52+0300

2022-01-22T18:52+0300

2022-01-22T19:05+0300

türkiye

thy

sabiha gökçen havaalanı

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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 23 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferin tedbir amacıyla iptal edildiğini duyurdu.Konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

https://tr.sputniknews.com/20220122/sabiha-gokcen-havalimaninda-ucuslar-yarin-yuzde-15-azaltilacak-1053013791.html

türkiye

sabiha gökçen havaalanı

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thy, sabiha gökçen havaalanı