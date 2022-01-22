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https://tr.sputniknews.com/20220122/thy-yarin-sabiha-gokcen-kalkisli-ve-varisli-toplam-31-seferimiz-tedbir-amacli-iptal-edildi-1053015520.html
THY: Yarın Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz tedbir amaçlı iptal edildi
THY: Yarın Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz tedbir amaçlı iptal edildi
Türk Hava Yolları (THY) olumsuz hava koşulları sebebiyle yarın ki 31 uçuşun iptal edildiğini açıkladı. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
thy
sabiha gökçen havaalanı
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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 23 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferin tedbir amacıyla iptal edildiğini duyurdu.Konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220122/sabiha-gokcen-havalimaninda-ucuslar-yarin-yuzde-15-azaltilacak-1053013791.html
türkiye
sabiha gökçen havaalanı
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THY: Yarın Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz tedbir amaçlı iptal edildi

18:52 22.01.2022 (güncellendi: 19:05 22.01.2022)
© DHASabiha Gökçen Havalimanı
Sabiha Gökçen Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© DHA
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Türk Hava Yolları (THY) olumsuz hava koşulları sebebiyle yarın ki 31 uçuşun iptal edildiğini açıkladı.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 23 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferin tedbir amacıyla iptal edildiğini duyurdu.
Konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
“Olumsuz hava koşullarında tüm ekiplerimiz ile seyahat güvenliğiniz için çalışıyoruz. 23 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz tedbir amaçlı iptal edilmiştir. Uçuşunuzun durumunu linke tıklayarak öğrenebilirsiniz”
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar yarın yüzde 15 azaltılacak
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