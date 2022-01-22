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https://tr.sputniknews.com/20220122/trumpin-avukati-giuliani-ile-baglantili-is-insani-yabanci-bagis-davasinda-hapis-cezasi-aldi-1053004917.html
Trump'ın avukatı Giuliani ile bağlantılı iş insanı, yabancı bağış davasında hapis cezası aldı
Trump'ın avukatı Giuliani ile bağlantılı iş insanı, yabancı bağış davasında hapis cezası aldı
Eski New York Belediye Başkanı ve avukat Rudy Giuliani'nin Ukrayna'da ABD Başkanı Joe Biden aleyhine delil toplamasına yardım eden Amerikan vatandaşı Igor... 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T05:02+0300
2022-01-22T05:02+0300
dünya
abd
ukrayna
joe biden
donald trump
hapis cezası
avukat
rudolph giuliani
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatlığını yapan Giuliani'nin, Ukrayna'da ilişki kurmasına ve o dönem Trump'ın Demokrat rakibi Biden aleyhinde bilgi edinmesine yardımcı olan Fruman'ın, yabancı uyruklu bir girişimciden Cumhuriyetçi Parti'nin kampanyasına para istediğini itiraf ettiği bildirildi.Yargıç J. Paul Oetken, siyasi kampanya için yabancı uyruklu birinden para talep etmenin ciddi suç olduğunu ve Fruman'ın 1 yıl hapsi hak ettiğini söyledi.New York'taki federal savcıların, Andrey Muraviev isimli Rus iş adamından bağış adı altında 1 milyon dolar isteyen Fruman'ın, 3-4 yıl arasında ceza alması için Oetken'e baskı yaptığı ifade edildi.Yargıç Oetken, yabancı kaynaklı yardım hakkında, "Ülkemizde seçimlerin bütünlüğünü ve demokrasiyi zedeliyor" dedi.Fruman davada, Giuliani'nin 'Biden'ın başkanlık seçimi için Demokratların adayı olmasını engelleme girişimine yardım ettiği' söylenen diğer Floridalı iş insanı Lev Parnas'la, oğul Hunter Biden'a soruşturma açılması için Ukraynalı yetkililerle Giuliani arasında aracılık yapmakla suçlandı.Ayrıca, Florida Valisi Ron DeSantis ve Eski Nevada Başsavcısı Adam Laxalt da dahil, yasadışı bağışları kabul eden politikacıların, paranın yurt dışından geldiğinden habersiz olduklarını söylediği kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220119/abdde-kongre-baskinini-sorusturan-komite-trumpin-avukatlarini-ifadeye-cagirdi-1052876077.html
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abd, ukrayna, joe biden, donald trump, hapis cezası, avukat, rudolph giuliani

Trump'ın avukatı Giuliani ile bağlantılı iş insanı, yabancı bağış davasında hapis cezası aldı

05:02 22.01.2022
© AFP 2021 / Timothy A. ClaryRudolph Giuliani
Rudolph Giuliani - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© AFP 2021 / Timothy A. Clary
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Eski New York Belediye Başkanı ve avukat Rudy Giuliani'nin Ukrayna'da ABD Başkanı Joe Biden aleyhine delil toplamasına yardım eden Amerikan vatandaşı Igor Fruman'ın, başka bir finansman davasında 1 yıl 1 gün ve 10 bin dolar para cezasına çarptırıldığı duyuruldu.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatlığını yapan Giuliani'nin, Ukrayna'da ilişki kurmasına ve o dönem Trump'ın Demokrat rakibi Biden aleyhinde bilgi edinmesine yardımcı olan Fruman'ın, yabancı uyruklu bir girişimciden Cumhuriyetçi Parti'nin kampanyasına para istediğini itiraf ettiği bildirildi.
Yargıç J. Paul Oetken, siyasi kampanya için yabancı uyruklu birinden para talep etmenin ciddi suç olduğunu ve Fruman'ın 1 yıl hapsi hak ettiğini söyledi.
New York'taki federal savcıların, Andrey Muraviev isimli Rus iş adamından bağış adı altında 1 milyon dolar isteyen Fruman'ın, 3-4 yıl arasında ceza alması için Oetken'e baskı yaptığı ifade edildi.
Yargıç Oetken, yabancı kaynaklı yardım hakkında, "Ülkemizde seçimlerin bütünlüğünü ve demokrasiyi zedeliyor" dedi.
Fruman davada, Giuliani'nin 'Biden'ın başkanlık seçimi için Demokratların adayı olmasını engelleme girişimine yardım ettiği' söylenen diğer Floridalı iş insanı Lev Parnas'la, oğul Hunter Biden'a soruşturma açılması için Ukraynalı yetkililerle Giuliani arasında aracılık yapmakla suçlandı.
Ayrıca, Florida Valisi Ron DeSantis ve Eski Nevada Başsavcısı Adam Laxalt da dahil, yasadışı bağışları kabul eden politikacıların, paranın yurt dışından geldiğinden habersiz olduklarını söylediği kaydedildi.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
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